انگشتری که سیدحسن نصرالله به فرمانده موشکی داد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار شهید محمود باقری فرمانده موشکی هوافضای سپاه دیداری با سیدحسن نصرالله داشت که بعد از جلسه دبیرکل حزب‌الله لبنان انگشتری به حاج‌محمود هدیه داد.

در ایام سالگرد شهادت سردار شهید محمود باقری، فرمانده موشکی هوافضای سپاه، خانواده شهید خاطره‌ای را برای خبرگزاری فارس روایت کرد که به تلاش این فرمانده برای تقویت و تجهیز جبهه مقاومت اشاره دارد.

از سال ۹۳ حاج محمود توسط شهید قاسم سلیمانی با حفظ سمت [فرمانده موشکی هوافضا] به عنوان فرمانده موشکی جبهه مقاومت منصوب شد. او شبانه‌روز برای تجهیز و پر کردن دست این جبهه تلاش کرد.

در اولین جلسه با سید حسن نصرالله بعد از گوش دادن به درخواست‌های سید حسن نصرالله برای تجهیز موشکی لبنان، شهید نصرالله به پدرم گفتند: «در روز قیامت به رسول الله(ص) خواهم گفت که فرمانده موشکی سپاه آمد و من به او نقاط ضعف و بایدها و نبایدها را گفتم؛ خود دانید حاج محمود!»

شهید محمود باقری شبانه روز همت کرد علاوه بر تجهیز موشکی جبهه مقاومت آنان را به خواست خدا به خودکفایی علمی و تولیدی رساند.

پدرم بعد از دیدار با شهید نصرالله گفت: «سید شفاعت ما را محضر رسول الله(ص) می‌کنید؟» و ایشان به نشانه رضایت انگشتر خود را به حاج محمود هدیه دادند.

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