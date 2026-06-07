به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فاطمه سلامه، نویسنده و پژوهشگر علوم رسانه و ارتباطات، در یادداشتی تحلیلی به بررسی رابطه میان تصمیمات سیاسی در لبنان و افکار عمومی این کشور پرداخته و معتقد است در برخی موارد، رویکردهای اتخاذ شده از سوی رئیس‌جمهور ژوزف عون و نخست‌وزیر نواف سلام با دیدگاه بخش قابل توجهی از جامعه لبنان همخوانی ندارد. به گفته او، در نظامی که بر نمایندگی سیاسی و مشارکت عمومی استوار است، تصمیمات کلان باید با در نظر گرفتن موازنه‌های اجتماعی و نظر افکار عمومی اتخاذ شود.

سلامه در ادامه با اشاره به نتایج انتخابات پارلمانی لبنان تأکید می‌کند که برخی جریان‌های سیاسی، از جمله فراکسیون «وفاداری به مقاومت» وابسته به حزب‌الله، از پایگاه اجتماعی قابل توجهی برخوردارند. به گفته او، میزان بالای آرای ترجیحی برخی نمایندگان این جریان در انتخابات ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که نمی‌توان نقش این جریان و دیدگاه‌های آن درباره مقاومت و مخالفت با عادی‌سازی روابط با اسرائیل را در معادلات سیاسی لبنان نادیده گرفت.

این تحلیل برای سنجش دقیق‌تر افکار عمومی به نتایج چند نظرسنجی از جمله نظرسنجی «الدولیه للمعلومات» و «مرکز مشاوره مطالعات و مستندسازی» اشاره می‌کند. بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی، ۵۹.۳ درصد از لبنانی‌ها با عادی‌سازی روابط با اسرائیل مخالف هستند و تنها ۳۰.۴ درصد از آن حمایت می‌کنند. همچنین ۶۶.۶ درصد با افتتاح سفارت اسرائیل در بیروت مخالفت کرده‌اند و بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان نیز با دیدار یا ارتباط رسمی میان مقامات لبنانی و نخست‌وزیر اسرائیل مخالفت دارند.

در بخش دیگری از نتایج این نظرسنجی آمده است که ۶۴.۵ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند ادامه تنش‌ها و درگیری‌ها با لبنان ناشی از اهداف و منافع اسرائیل در منابع طبیعی این کشور از جمله نفت و آب است. همچنین ۴۳.۳ درصد بر این باورند که دستیابی به صلح عادلانه با اسرائیل امکان‌پذیر نیست.

بر اساس این نظرسنجی، مخالفت با عادی‌سازی روابط تنها به جامعه شیعه محدود نمی‌شود. هرچند بیشترین میزان مخالفت در میان شیعیان ثبت شده، اما بخش قابل توجهی از اهل سنت نیز با عادی‌سازی و افتتاح سفارت اسرائیل مخالف هستند. طبق این داده‌ها، حدود ۷۳.۸ درصد از اهل سنت با عادی‌سازی مخالف‌اند و بیش از نیمی از آنان نیز با هرگونه تماس میان نخست‌وزیر لبنان و مقامات اسرائیلی مخالفت کرده‌اند.

از دیگر نکات قابل توجه این نظرسنجی، موضع نسل جوان در لبنان است. بر اساس داده‌ها، حدود ۷۳ درصد از افراد در گروه سنی ۲۱ تا ۲۹ سال با عادی‌سازی روابط مخالف هستند و بیش از ۸۱ درصد نیز با افتتاح سفارت اسرائیل در بیروت مخالفت دارند. همچنین بخش قابل توجهی از این گروه معتقدند که تحقق صلح عادلانه با اسرائیل در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست.

در جمع‌بندی این تحلیل آمده است که مقایسه نظرسنجی‌های انجام‌شده در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نشان می‌دهد نگرش عمومی لبنانی‌ها نسبت به اسرائیل تغییر بنیادینی نکرده است. بر اساس این داده‌ها، بی‌اعتمادی به اسرائیل همچنان گسترده است و اکثریت جامعه لبنان با عادی‌سازی کامل روابط یا اقداماتی مانند افتتاح سفارت اسرائیل موافق نیستند؛ موضوعی که نشان می‌دهد هنوز اجماع ملی روشنی برای حرکت به سمت چنین گزینه‌ای در لبنان شکل نگرفته است.

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