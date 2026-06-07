کودکان نخستین قربانیان جنگ هستند/ میناب یک نمونه از صدها جنایت آمریکا و اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی در مراسم بزرگداشت روز جهانی کودکان قربانی جنگ و «یادمان شهدای میناب» با بیان اینکه کودکان معصومترین و نخستین قربانیان جنگ هستند، افزود: برخی از آنان قربانی گلوله، بمب و موشک میشوند، برخی دیگر تا پایان عمر با زخمهای جسمی و روحی ناشی از جنگ زندگی میکنند و گروهی نیز داغ سنگین از دست دادن پدر، مادر و عزیزان خود را بر دوش میکشند.
وی با اشاره به شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب اظهار کرد: امروز گرد هم آمدهایم تا یاد کودکانی را گرامی بداریم که جسمشان در خاک آرام گرفت اما روحشان به جاودانگی پیوست. عمر این کودکان کوتاه بود، اما اثر حضورشان چنان عمیق در جان جامعه ایرانی باقی مانده که به بخشی از حافظه تاریخی ملت ایران تبدیل شدهاند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حملات صورتگرفته در دوران جنگ تحمیلی گفت: میناب تنها یک نمونه از صدها مورد جنایت آمریکا و اسرائیل علیه مردم ایران بود.
وی افزود: در همان روز، منطقه لامرد در استان فارس نیز شاهد استفاده از سلاحی مرگبار بود؛ موشک خوشهای که با انفجار، صدها هزار ترکش کشنده را در منطقه پراکنده میکرد.
بقایی تأکید کرد: آنچه مردم یک سرزمین را به یکدیگر پیوند میدهد، خاطرات مشترک، رنجها، امیدها و آرزوهای جمعی است. به گفته وی، فراموشی این خاطرات به معنای از دست رفتن بخشی از هویت یک ملت خواهد بود.
این مقام وزارت امور خارجه ایران خاطرنشان کرد: کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب تنها نامهایی در یک فهرست تاریخی نیستند، بلکه نماد بیگناهی و یادآور این حقیقت تلخاند که در جنگها و منازعات، بیدفاعترین انسانها سنگینترین هزینهها را میپردازند.
وی همچنین گفت: یادآوری نام و خاطره این کودکان، یادآوری کرامت انسانی و حق هر کودک برای زیستن، آموختن، رؤیاپردازی و ساختن آیندهای شایسته است؛ حقی که نباید قربانی جنگطلبی و جاهطلبی شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر اهمیت حفظ حافظه تاریخی ملتها تصریح کرد: صلح و امنیت موهبتهایی بدیهی نیستند، بلکه حاصل رنجها و هزینههای سنگینی هستند که نسلهای پیشین برای دستیابی به آنها پرداخت کردهاند.
بقایی با اشاره به وضعیت کودکان در مناطق مختلف جهان اظهار کرد: امروز جهان بیش از هر زمان دیگری نیازمند شنیدن صدای کودکان است. در گوشه و کنار این جهان، کودکان بسیاری قربانی جنگ، خشونت، فقر، محرومیت و بیعدالتی میشوند و این مسئله تنها به کشورهای در حال توسعه محدود نیست.
وی افزود: همانگونه که فاجعه اپستین در قلب جهان توسعه یافته رخ داد، نمونههای مشابه دیگری نیز وجود دارند که دور از چشم افکار عمومی در حال وقوع هستند.
این دیپلمات ارشد ایران ادامه داد: هنگامی که نام کودکان مدرسه شجره طیبه میناب را بر زبان میآوریم، در حقیقت از همه آن کودکانی سخن میگوییم که فرصت زندگی از آنان گرفته شده یا زخمی بر جانشان نشسته است که سالها با آنها خواهد ماند.
وی تأکید کرد: یادآوری نام این کودکان، یادآوری مسئولیت مشترک همه جوامع در قبال حفاظت از حقوق کودکان و تلاش برای ساختن جهانی امنتر و عادلانهتر برای آنان است.
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