خشم در آلبانی از طرح کوشنر برای تبدیل جزیره نظامی متروکه به تفرجگاه لوکس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش‌ها، جزیره ساسان که در فاصله حدود ۲۰ دقیقه‌ای با قایق تندرو از سواحل آلبانی قرار دارد، پیش‌تر محل استقرار یک پایگاه نظامی و جامعه‌ای بسته با حدود چهار هزار سرباز و خانواده‌هایشان بود. این جزیره پس از فروپاشی نظام کمونیستی به تدریج متروکه شد و اکنون بقایای تأسیسات نظامی مربوط به دوره‌های مختلف از جمله اشغال فاشیستی ایتالیا در آن باقی مانده است.

طبق برنامه‌های اعلام‌شده، پروژه سرمایه‌گذاری کوشنر شامل ساخت اسکله برای قایق‌ها و کشتی‌های تفریحی، ویلاهای لوکس هتلی و یک مرکز درمانی و استراحتگاهی خواهد بود. اما فعالان محیط‌زیست هشدار می‌دهند که این جزیره در محدوده تنها پارک دریایی ملی آلبانی قرار دارد و زیستگاه ده‌ها گونه در معرض خطر، از جمله فک راهب مدیترانه‌ای و لاک‌پشت‌های دریایی است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره تأثیرات زیست‌محیطی پروژه را افزایش داده است.

هم‌زمان با اعلام این طرح، اعتراضات در مناطق ساحلی و حتی پایتخت آلبانی، تیرانا، گسترش یافته است. منتقدان دولت، کابینه ادی راما را به نبود شفافیت در تأیید پروژه‌های مرتبط با کوشنر متهم می‌کنند و معتقدند این طرح‌ها ممکن است به بهای از دست رفتن منابع طبیعی و سواحل کشور به سود سرمایه‌گذاران خارجی تمام شود؛ در حالی که دولت می‌گوید این پروژه‌ها برای جذب گردشگر و رونق اقتصادی آلبانی ضروری است.

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