یورش نظامیان اسرائیلی به سوریه/ بازداشت چند جوان و نوجوان سوری در صیدا الحانوت و جباتا الخشب

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نظامیان رژیم صهیونیستی بار دیگر به حومه جنوبی و شمالی قنیطره سوریه یورش بردند.

یک گروه از نظامیان رژیم صهیونیستی نیمه‌شب گذشته پس از یورش به روستای «صیدا الحانوت» در حومه جنوبی قنیطره، یک جوان را بازداشت کرده و با خود به سرزمین‌های اشغالی بردند.

یک گروه دیگر از نظامیان رژیم اشغالگر با چند خودروی نظامی نیمه‌شب گذشته وارد شهرک «جباتا الخشب» در حومه شمالی قنیطره شد و چهار جوان و نوجوان را با خود برد.

روز گذشته نیز یک گروه از نظامیان رژیم اشغالگر با دو خودروی نظامی به روستای «صیدا الحانوت» یورش برد و با ایجاد یک ایست بازرسی موقت، شروع به بازرسی رهگذران کرد و سپس از آن منطقه عقب‌نشینی کرد.

نظامیان صهیونیست همچنین به مزرعه «ابومذراه» و روستای «العشه» در حومه جنوبی و نیز جاده «الکسارات» در نزدیکی شهرک «جباتا الخشب» یورش بردند.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه (آذر ۱۴۰۳)، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران تمامی تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب سوریه پیشروی کرده است. همچنین بخش‌هایی در جنوب این کشور از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.

پس از استان جنوبی قنیطره، استان درعا نیز با ۳۲ مورد نقض حریم در رتبه دوم قرار گرفته است، با این تفاوت که تجاوزات در این استان ماهیتی خطرناک‌تر داشته و شامل حملات توپخانه‌ای، نفوذ زمینی و پروازهای فشرده جنگنده‌ها بوده است. همچنین نقض حاکمیت در مناطق ریف دمشق و السویداء عمدتاً به پرواز هواگردهای متجاوز محدود شده است.

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