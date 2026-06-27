تشدید نفوذ زمینی اسرائیل به خاک سوریه در ماه ژوئن/ بیش از ۶۰ مورد نفوذ ثبت شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دیدهبان حقوق بشر سوریه امروز (شنبه) اعلام کرد که در ماه جاری (ژوئن)، بیش از ۶۰ مورد نفوذ اسرائیل به خاک سوریه ثبت شده است.
دیدهبان حقوق بشر سوریه تصریح کرد که در حومه استانهای درعا و قنیطره، شش مورد نفوذ زمینی جداگانه نیروهای اسرائیلی به داخل خاک سوریه طی روز گذشته (جمعه) رخ داده که شامل یورش به خانهها، برپایی ایستهای بازرسی موقت، بازجویی از تعدادی غیرنظامی و بازداشت موقت یک جوان از اهالی حومه قنیطره بوده است .
به نقل از المیادین، دیدهبان حقوق بشر سوریه افزود که این اقدامات «همزمان با پرواز گسترده پهپادها بر فراز منطقه» صورت گرفته است که نشاندهنده گسترش دامنه عملیات نظامی اسرائیل در داخل روستاهای سوریه است .
این نهاد نسبت به تبدیل شدن بازداشت و بازجویی از غیرنظامیان و یورش به منازل به یک سیاست میدانی تکرارشونده که همراه با نفوذهای زمینی در روستاهای مرزی است، ابراز نگرانی کرد .
در ادامه این بیانیه آمده است: نیروهای اسرائیلی دیگر به پرواز گسترده پهپادهای شناسایی و نقض حریم هوایی سوریه بسنده نمیکنند، بلکه به صورت مکرر به مناطق مسکونی نفوذ کرده، ایستهای بازرسی موقت ایجاد میکنند، غیرنظامیان را بازداشت و بازجویی کرده و به خانهها یورش میبرند .
خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز گزارش داد که عصر جمعه ۱۹ خودروی نظامی اسرائیل به سه شهرک در حومه درعا و قنیطره نفوذ کرده و همزمان با پرواز پهپادها، به تعدادی از خانهها یورش برده و آنها را بازرسی کردهاند .
سانا گزارش داد، اسرائیل همچنان به نفوذ در جنوب سوریه، انجام یورشها، بازداشتها، تخریب اراضی و شلیک گلوله ادامه میدهد .
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