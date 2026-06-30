به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ احمد الشرع رئیس دولت موقت سوریه، تجاوزات رژیم صهیونیستی برای برهم زدن ثبات مناطق جنوبی این کشور را محکوم کرد.
وی گفت: سوریه میدان آزمایش توطئههای خارجی و مکانی برای اجرای خواستههای دیگران نیست. الشرع بر پایبندی به تمامیت ارضی سوریه و ثبات آن تأکید کرد.
از سوی دیگر، برخی منابع محلی سوریه گزارش دادند که اهالی دو روستای معریه و العارضه جادهها را بستهاند تا از یورش نیروهای اشغالگر اسرائیل در این منطقه جلوگیری کنند. همچنین بامداد روز گذشته، نظامیان اشغالگر بار دیگر به روستای عابدین در حومه غربی درعا حمله کردند؛ به گونهای که بالگردهای اشغالگر، این روستا را با سلاحهای سنگین و همزمان با آتش سنگین توپخانه هدف قرار دادند. این حملات پس از آن صورت گرفت که ساکنان منطقه با نفوذ و پیشروی جدید نیروهای اشغالگر مقابله کرده و درگیریهای مسلحانهای میان طرفین رخ داد.
این تجاوزات و حملات زمینی و هوایی مستمر در جنوب سوریه، در حالی انجام میشود که رژیم صهیونیستی با اعلام یکجانبه فروپاشی توافقنامه سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۳ شمسی) و اشغال غیرقانونی منطقه حائل، بهطور مداوم در حال نقض این توافق است. اقدامات این رژیم شامل یورشهای مستقیم به شهروندان، بازداشت چوپانان و کودکان، تخریب و شخمزنی زمینهای کشاورزی و بمباران منازل مسکونی و تأسیسات نظامی است.
سابقه عادیسازی روابط سوریه و اسرائیل
گفتنی است، اظهارات احمد الشرع در محکومیت تجاوزات اسرائیل، در حالی مطرح میشود که منابع خبری از پیشبرد مذاکرات محرمانه میان دولت موقت سوریه و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا خبر دادهاند. به گزارش جروزالم پست، این مذاکرات که با هدف پیوستن به پیمان ابراهیم انجام شده، شامل بهرسمیتشناختن متقابل حاکمیت، برقراری روابط دیپلماتیک، پایان رسمی خصومت و همکاریهای اقتصادی و امنیتی است .
بر اساس این گزارشها، چندین دور مذاکره بین نمایندگان سوریه و اسرائیل برگزار شده و احتمالاً در دور بعدی که در سطحی بالاتر انجام میگیرد، زمینه توافق نهایی فراهم خواهد شد . این در حالی است که الشرع در برخی مصاحبهها هرگونه عادیسازی روابط با اسرائیل را رد کرده و شروطی مانند بازگرداندن اراضی اشغالی را مطرح نموده است .
...............
پایان پیام/
نظر شما