ارتش رژیم صهیونیستی: اهداف نظامی در ایران هدف حملات قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم اسرائیل اعلام کرده است که نیروی هوایی این کشور به «اهداف نظامی» در غرب و مرکز ایران حمله کرده است. در بیانیه منتشرشده از سوی ارتش اسرائیل آمده است که این عملیات بر اساس دستورالعمل‌ها و اطلاعات نظامی انجام شده است.

همزمان با این اعلام، گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در شهرهای تبریز، اصفهان و تهران منتشر شده است.

پیش‌تر پایگاه خبری آکسیوس گزارش داده بود که ایالات متحده انتظار حمله قریب‌الوقوع اسرائیل به ایران را ندارد. بر اساس این گزارش، در تماس میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در برابر درخواست ترامپ برای خودداری از پاسخ به حملات ایران مقاومت کرده اما به‌طور ضمنی با عقب‌نشینی موافقت کرده است.

یک مقام آمریکایی آشنا با جزئیات این گفت‌وگو به آکسیوس گفته بود که واشینگتن معتقد است رئیس‌جمهور آمریکا «کمی زمان خریده» و همچنان امیدوار است توافقی با ایران حاصل شود. این مقام افزوده است که دولت آمریکا در شرایط کنونی تمایلی به اقدامی ندارد که بتواند احتمال دستیابی به یک توافق احتمالی را به خطر بیندازد.

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