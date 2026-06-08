آکسیوس: آمریکا در حمله اسرائیل به ایران نقشی نداشته است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری آمریکایی «آکسیوس» به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که حملات اخیر اسرائیل به ایران «محدود» بوده و مدعی شد ارتش ایالات متحده در این عملیات هیچ نقشی نداشته است. این مقام که نامش فاش نشده، تأکید کرد نیروهای مسلح آمریکا در اجرای این حملات مشارکت نداشته‌اند.

آکسیوس نوشت این مقام جزئیاتی درباره اهداف دقیق حملات ارائه نکرد، اما ارزیابی‌های اولیه حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی تلاش کرده پیام بازدارندگی مشخصی ارسال کند، در عین حال از عبور از خطوطی که می‌تواند به پاسخ گسترده ایران منجر شود، خودداری کند.

این در حالی است که رسانه عبری زبان یسرائیل هیوم به نقل از یک منبع گزارش داد، رژیم صهیونیستی تجاوز خود را علیه ایران با آمریکا هماهنگ کرده است.

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