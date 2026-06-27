امید به آینده در نگاه رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید، ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه‌ای‌ترین جهاد شما است».

در آستانه مراسم وداع و تشییع پیکر قائد اعظم امت مروری بر یکی از مهم ترین ویژگی های ایشان مرور می‌کنیم. امید به آینده یکی از مهمترین ویژگی های امام شهید بود.

رهبر شهید انقلاب ویژگی ها و اختصاصات منحصر به فردی در ابعاد فردی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، علمی، هنری، فقهی، اصولی و جهانی و حتی نظامی داشتند که در چندین کتاب و دایره المعارف نمی گنجد. در این متن کوتاه به یکی از ویژگی های شخصیتی ایشان در حد این مجال و نوشتار پرداخته خواهد شد:

امام شهید انقلاب از دوران قبل از انقلاب و آغاز نهضت امام خمینی(ره) همیشه نسبت به آینده و حرکت رو به جلو و پیشرفت، نگاهی امید آفرین و امیدوارنه داشتند. لذا یکی از مهمترین و پر تکرار ترین واژه ها و کلمات در نوشتار، گفتار، سخنرانی ها، بیانات، دیدارها و پیام‌های ایشان واژه «امید و امیدواری» است.

با مروری بر بیانات و سخنان و سلوک رفتاری ایشان مشخص می شود که رهبر شهید انقلاب چه نگاه بلند، پویا و منسجم با نگاه امیدوار کننده و رو به جلو نسبت به موضوعات و مسائل جامعه در ابعاد مختلف دارند به طوری که ادبیات، کردار، رفتار و گفتار ایشان بیانگر مخالفت با هر گونه ایستایی، سستی، سکون و نگاه ناامیدکننده به آینده است.

در ادامه به واکاوی و بررسی بخشی از سخنان و بیانات رهبر شهید انقلاب در سال‌های اخیر با موضوع امید و امیدواری می پردازیم.

بیانیه گام دوم انقلاب با نگاه امیدوارانه به آینده ایران

در بیانیه گام دوم انقلاب که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۹۷ از سوی رهبر شهید انقلاب ابلاغ شد کلید واژه امید به تناوب و در جای جای این سند مهم به وضوح نمایان است که نشان از اهمیت امید در کلام و اندیشه قائد اعظم انقلاب است.

در بخش های اولیه این سند مهم، رهبر شهید انقلاب در موضوع عدالت اشاره می کنند که «چشم امید برای اجرای آن(عدالت) به شما جوان‌ها است» یا در بخش از ویژگی های کشور وملت ایران آمده استکه «کشور و ملّتی مستقل، آزاد، مقتدر، باعزّت، متدیّن، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه‌هایی گران‌بها،.... مطمئن و امیدوار» همچنین رهبر شهید انقلاب مهمترین ظرفیت امید بخش کشور را نیروی انسانی مستعد و کار آمد عنوان می کنند.

نخسین توصیه امام شهید انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب امید به آینده است «نخستین توصیه‌ی من امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده است» البته امیدی صادق و متکی بر واقعیت ها «آنچه می‌گویم یک امید صادق و متّکی به واقعیّتهای عینی است» رهبر شهید انقلاب تاکید می کنند که «اینجانب همواره از امید کاذب و فریبنده‌ دوری جسته‌ام، امّا خود و همه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشته‌ام و برحذر میدارم.» رهبر شهید انقلاب به همه توصیه می کنند که «در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه‌ای‌ترین جهاد شما است»

امام شهید انقلاب معتقد بودند که نشانه های امید فراوانی در جامعه وجود دارد «نشانه‌های امیدبخش -که به برخی از آنها اشاره شد- در برابر چشم شما است. رویش‌های انقلاب بسی فراتر از ریزش‌ها است و دست‌ودلهای امین و خدمتگزار بمراتب بیشتر از مفسدان و خائنان و کیسه‌دوختگان است.

رهبر شهید انقلاب در سی و چهارمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۴۰۲ در ۴۵سالگی انقلاب اسلامی، ۴۵ بار از واژه امید استفاده کردند.

از نظر امام شهید انقلاب دو عامل نرم افزاری بسیار مهم به امام خمینی(ره) کمک کرد که عبارت از «ایمان و امید» بود و آن چیزی که امام راحل را قادر کرد این تحول عظیم را در سطح کشور در سطح امت و سطح جهان به وجود آورد «ایمان و امید» امام راحل بود.

امام شهید ما معتقد بودند که امید یک عنصر دائمی در دل امام راحل بود و امید موتور محرک و باعث حرکت رهبر کبیر انقلاب بود و این امید در رفتار و کردار امام راحل به وضوح قابل مشاهده بود

در دیدگاه قائد اعظم امت، از دهه‌ی ۲۰، تا دهه‌ی ۴۰، تا دهه‌ی ۶۰، رشته‌ی پایان‌نیافتنی امید، واین سرچشمه‌ی جوشان امید در دل امام، تأثیرات گذاشت. این امید امام هم ناشی از ایمان او بود. چرا که وقتی شما ایمان روشنی به مبدأ حقیقی و به خدای متعال دارید، این شعله‌ی امید در دل شما روشن خواهد بود و خاموش نمی شود.

ایمان و امید در کنارهم بود

رهبر شهید انقلاب در مراسم سی و جهارمین سالگرد رحلت خمینی کبیر در حرم مطهر ایشان بیان کردند که اگر مردم می خواهند پیشرفت کنند، رشد کنند، حرکت کنند و پویایی داشته باشند باید از همان نرم افزاری استفاده کنند که امام راحل را به حرکت وا داشت و آن عامل ایمان و امید درکنار بود.

رهبر شهید انقلاب توصیه ای هم به جوانان علاقمند به انقلاب می کنند «هر که ایران را دوست دارد، هر که منافع ملّی کشور را دوست دارد، هر که بهبود اوضاع اقتصادی را دوست دارد، از مشکلات اقتصادی و معیشتی رنج می‌برد و می‌خواهد آن را اصلاح کند، هر که به دنبال جایگاه باعزّت ایران در نظم جهانیِ پیش رو است، هر که این چیزها را دوست دارد، باید برای ترویج ایمان و ترویج امیددر ملّت تلاش کند؛ این وظیفه است؛ این وظیفه‌ی همه‌ی ما است؛ این همه‌ی حرف من با نخبگان، با هسته‌های انقلابی، با مجموعه‌های سیاسی، با همه‌ی آحاد مردم متعهّد است».

ایمان و امید بر هم اثر می گذارند

در دیدگاه امام شهید امت «امید و ایمان » روی هم اثر می‌گذارند. چرا که ایمان، امیدآفرین است.تحقّق امیدها، ایمان را افزایش می دهد و این دو روی هم تأثیر می گذارند.

البتّه رهبر شهید انقلاب تصریح می کنند که وقتی می گویم امید، «نباید امید را با تصوّرات و خیالات فریبگر اشتباه کرد. منظور از امید، یعنی آن حالتی که با حرکت همراه است؛ با تنبلی و سکون نمی سازد. کسی که امید دارد به اینکه به سر منزل برسد، راه می‌رود. اینکه کسی بنشیند و در عین حال امیدوار باشد که به منزل خواهد رسید، این نشدنی است؛ این فریبگری، در روایات و ادعیه به «اغترار بالله» تعبیر شده است که مذمّت شده است».

قائد اعظم امت معتقد بودند که حفظ استقلال ملّی، حفظ عزّت ملّی، حفظ منافع ملّی، با ایمان و امید است که همه اینها دشمن دارد، «مشکلاتی در کشور وجود دارد؛ سعی دشمن این است که جوان ایرانی را ناامید کند. این مشکلات را مرتّب به رخ جوان ایرانی می‌کشند. مشکل معیشتی هست، مشکل گرانی هست، مشکل تورّم هست؛ این مشکلات وجود دارد؛ دشمن سعی می‌کند این مشکلات را ــ که همه‌ی این مشکلات قابل رفع است و ان‌شاءالله رفع خواهد شد»

تقویت «ایمان وامید» وظیفه همگانی است

رهبر شهید انقلاب بر این باور بودند که برای تقویت «ایمان وامید» همه وظیفه داریم؛ نخبگان وظیفه دارند؛ هسته‌های انقلابی وظیفه دارند؛ فعّالان دانشگاهی، فعّالان حوزوی، صاحبان جایگاه‌های اجتماعی بویژه کسانی که حرف آنها به گوش مردم میرسد، مردم حرف آنها را می‌شنوند، اینها وظیفه دارند.

رهبر شهید انقلاب در دیدار مردم قم در ۱۹ دی ۱۴۰۳، هفده بار از واژه «امید و امیدوار» استفاده استفاده کردند.

رهبر شهید انقلاب در این دیدار، اولین مساله مهم درباره امید را موضوع امیدواری به هدایت الهی عنوان کردند، چراکه امید در قرآن و روایات، حالتی نفسانی است که فرد امیدوار را به تلاش جدی وادارد. همچنین در قرآن و روایات نیز فرد با امید به نصرت الهی به آرامش در زندگی و تربیت می رسد.

یکی از مهمترین اقدمات دشمن ایجاد ناامیدی در دل مردم است

امام شهید انقلاب در این دیدار یکی از مهمترین اقدمات دشمن را ایجاد ناامیدی در دل مردم عنوان کردند، موضوعی که بصورت خاص ایشان در چندین سال اخیر بسیار بر آن تاکید کردند و همیشه نسبت به اقدمات تبلیغاتی دشمن از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی و برخی ایادی داخلی و مزدوران قلم به دست داخلی هشدار دادند و وظایف رسانه های نظام جمهوری اسلامی ایران را بسیار سنگین دانستند.

هرگز نگذاریم چراغ امید خاموش بشود

رهبر شهید انقلاب همچنین تصریح کردند که ما بایستی هرگز نگذاریم چراغ امید خاموش بشود، این مطلب همیشه در رفتار، کردار و گفتار ایشان نمایان بود، بطوری که ایشان همیشه و در همه جلسات و دیدارها، امید و آینده روشن را برای ایران اسلامی نوید می دادند، در این دیدار هم موضوع رشد هشت درصدی در حوزه اقتصاد را شدنی و دست یافتنی دانستند.

شهید قائد امت در طول سال گذشته به دفعات و بارها مردم را به امید به آینده، ادامه زندگی با قوت وقدرت توصیه کردند و تنها راه علاج و پیشرفت کشور را قوی شدن عنوان کردند

رهبر شهید انقلاب در بیانات نوروزی در اول فروردین ۱۴۰۴ هم تاکید کردند که «سرانجام قطعی تحمل این حوادث تلخ «استقامت و استعانت از پروردگار» شکست دشمنان بویژه رژیم فاسد، فاسق و خبیث صهیونیستی است»

به خدای متعال توکل کنید

ایشان همچنین در دومین پیام تلویزیونی در خرداد ۱۴۰۴ به مناسبت جنگ ۱۲ روزه به مردم توصیه کردند که «ملت عزیز ایران بامدنظر داشتن آیه شریفه «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» زندگی را با قوت ادامه دهید، بخصوص کسانی که امور خدماتی بعهده آنها است و با مردم سر و کار دارند، کسانی که امور تبلیغی و تبیینی را برعهده دارند کارهای خود را با قوت ادامه دهند و به خدای متعال توکل کنند که «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ». خدای متعال ملت ایران و حقیقت و حق را به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد.»

امام شهید در پیامی به مناسبت چهلم شهدای جنگ دوازده روزه نیز تاکید کردند که «ایران اسلامی به توفیق الهی روز به روز قویتر خواهد شد باذن الله.»

تنها راه علاج و پیشرفت کشور قوی شدن است

قائد شهید ملت در سخنان تلویزیونی خطاب به ملت ایران در اول مهر ۱۴۰۴ بیان کردند که «تنها راه علاج و پیشرفت کشور قوی شدن در همه ابعاد نظامی، علمی، دولتی، ساختاری و سازمانی است و افراد هوشمند و صاحب‌نظران دلسوز باید راه‌های تقویت کشور را پیدا و دنبال کنند چرا که در صورت قوی شدن، طرف مقابل دیگر حتی تهدید هم نمی‌کند.توکل به خدا و توسل به ائمه اطهار برای جلب کمک الهی هم ضروری است»

قوت نظامی، علمی، مدیریتی و انگیزه بخصوص قوت روحیه جوانان لازم است

رهبر شهید انقلاب در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان در دوازدهم آبان سال گذشته هم تاکید کردند که «کشور را باید قوی کرد. دولت در بخش‌های مختلف مربوط به خود، نیروهای مسلح در امور نظامی و جوانان در امر تحصیل و کار علمی کار را با قوت انجام دهند. چرا که اگر کشور قوی شود و دشمن احساس کند که نه تنها سودی از برخورد با این ملت قوی نخواهد برد بلکه ضرر خواهد کرد، قطعاً کشور مصونیت خواهد یافت. بنابراین قوت نظامی، علمی، مدیریتی و انگیزه بخصوص قوت روحیه جوانان لازم است».

امیدواری باید توام با کار، تلاش، برنامه ریزی، سخت کوشی، صبر، استقامت و نگاه جهادی باشد

نکته کلیدی که رهبر انقلاب همیشه بر آن تاکید داشتند موضوع امیدواری توام با کار، تلاش، برنامه ریزی، سخت کوشی، صبر، استقامت و نگاه جهادی به موضوعات بود، چرا که تنها با امیدواری و دست روی دست گذاشتن اتفاقی نمی افتد و فقط زمان و امکانات هدر خواهد رفت. لذا با دو بال ایمان و امید،کار وتلاش، برنامه ریزی و توکل و توسل به خدا و اهل بیت می توان یک کشور قوی در همه ابعاد نظامی، علمی، دولتی، ساختاری و سازمانی ساخت.

به قلم احمد عارفخانی: نویسنده کتاب اندیشه های سیاسی مقام معظم رهبر و پژوهشگر حوزه رسانه وسیاست

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