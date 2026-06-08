سخنان جنجالی وزیر کشور ترکیه درباره قدس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مصطفی چفتچی وزیر کشور ترکیه، در جریان گردهمایی حزب حاکم حزب عدالت و توسعه در آنکارا، در سخنانی جنجال‌برانگیز گفت شهر قدس روزی بار دیگر تحت حاکمیت ترکیه قرار خواهد گرفت.

به گزارش العربی الجدید، چفتچی در سخنانی که با اشاره به نمادهای عثمانی همراه بود، گفت: همان گونه که آزادسازی دمشق، حلب و قره‌باغ را شاهد بودیم، به خواست خدا روزی آزادسازی قدس را نیز خواهیم دید.

وی افزود: این سرزمین‌ها بار دیگر از آنِ ما خواهند شد و دوباره تحت حاکمیت دولت و حکومت ما قرار خواهند گرفت.

وزیر کشور ترکیه همچنین فاش کرد که سال‌ها آرزو داشته به عنوان استاندار قدس منصوب شود. او گفت که همواره دعا می‌کرده که حتی اگر برای یک روز هم شده، خداوند افتخار اداره قدس را نصیب او کند.

وی تأکید کرد، باور دارد روزی تحقق این آرزو را خواهد دید.

چفتچی در بخش دیگری از سخنانش، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه را رهبر جهانی توصیف کرد و گفت که این کشور در نیرومندترین دوره خود طی ۲۰۰ سال گذشته قرار دارد. به گفته او، ترکیه تحت رهبری اردوغان در حال گذار از یک قدرت منطقه‌ای به یک قدرت جهانی است.

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