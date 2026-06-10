به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمهور ترکیه اردوغان در نشستی گفت: امنیت ترکیه تنها به مرزهای رسمی این کشور محدود نمیشود و از هاتای آغاز نمیشود، بلکه با وضعیت حلب، دمشق و بیروت ارتباطی مستقیم دارد.
او حملات اسرائیل به سوریه و لبنان را تهدیدی فراتر از مرزهای این دو کشور دانست و تأکید کرد که این روند اکنون به مرحلهای رسیده که میتواند امنیت ترکیه را نیز به طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد.
او با انتقاد از ادامه عملیات نظامی اسرائیل در لبنان و سوریه، این اقدامات را عامل گسترش ناامنی در منطقه توصیف کرد و هشدار داد که پیامدهای این وضعیت تنها متوجه خاورمیانه نخواهد بود، بلکه میتواند کل جهان را درگیر کند. اردوغان همچنین تصریح کرد که ترکیه آنچه را «اهداف نهایی طرحهای اسرائیل» میخواند، بهخوبی میشناسد و اجازه تحقق آنها را نخواهد داد.
رئیسجمهور ترکیه در ادامه، مهار اقدامات اسرائیل را مسئولیتی مشترک برای جامعه جهانی دانست و خواستار واکنش جمعی برای جلوگیری از تشدید بحران شد.
او همچنین از افزایش آمادگیهای کشورش برای میزبانی نشست سران ناتو در آنکارا خبر داد و حضور دونالد ترامپ در این نشست را عاملی برای تقویت همبستگی درون این پیمان دانست. اردوغان در پایان هشدار داد که هرگونه تعرض به حقوق ترکیه یا ترکهای قبرس با پاسخی صریح و سخت روبهرو خواهد شد.
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