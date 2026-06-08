به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر جامعه الزهرا با صدور پیامی رحلت آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد اسحاق فیاض از مراجع نجف اشرف را تسلیت گفت.

در متن پیام تسلیت سرکار خانم برقعی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

إِذَا مَاتَ اَلْمُؤْمِنُ اَلْفَقِیهُ ثلمَ فِی اَلْإِسْلاَمِ ثُلْمَةٌ لاَ یَسُدُّهَا شَیْءٌ

ارتحال فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ محمد اسحاق فیاض از مراجع بزرگ نجف اشرف را تسلیت عرض می نمایم.

ایشان عمر با برکت خود را در حوزه علمیه نجف در راه تربیت شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام و ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام و بسط اسلام ناب صرف کرد و در این راه در برابر ناملایمات و مخاطرات دوران حکومت بعث عراق ایستادگی کرد.

ارتباط ایشان با مراجع قم و حمایت از نظام اسلامی ایران در دوره های مختلف به ویژه جنگ تحمیلی دوم و سوم برگه های زرینی از حیات سیاسی ایشان به شمار می رود.

جامعه الزهرا علیهاالسلام ارتحال این مرجع عظیم الشأن شیعه را به حضرت ولیعصر (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء)، حوزه‌های علمیه نجف و قم و به خصوص علما، فضلا، طلاب و مردم افغانستان تسلیت می‌گوید و برای بازماندگان و بیت شریف ایشان صبر و اجر فراوان و طول عمر باعزت مسئلت دارد.

سیده زهره برقعی

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها

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