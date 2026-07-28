به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالمجید تبون، رئیسجمهور الجزائر با هشدار نسبت به تحرکات مخرب برخی بازیگران منطقهای در تونس و مالی، اعلام کرد: کشورش برای حفظ استقرار همسایگانش پاسخی قاطع خواهد داد.
به گزارش روسیا الیوم، عبدالمجید تبون، رئیسجمهور الجزائر، بدون نام بردن از کشوری خاص و با اطلاق کردن نام «کشورک»، به این دولت عربی بهشدت حمله و آن را متهم کرد که هرجا پا میگذارد، خون به پا میکند.
تبون با تاکید بر اینکه الجزائر با مصر و عربستان در یک سنگر قرار دارد، تصریح کرد: یک کشور کوچک وجود دارد که تأثیری بسیار منفی دارد و هرجا حضور مییابد، خون جاری میشود.
وی افزود: جهان عرب دچار شکافهای فراوانی است و ما نمیخواهیم اوضاع را بدتر کنیم، وگرنه از مدتها پیش روابط خود را با این کشورک قطع میکردیم؛ چرا که از سمت آن چیزی جز خونریزی حاصل نمیشود.
رئیسجمهور الجزائر تأکید کرد: الجزائر و مصر در یک سنگر قرار دارند و همین وضعیت در قبال عربستان نیز صادق است.
عبدالمجید تبون سخنان خود را به پرونده تونس مرتبط دانست و تاکید کرد: امنیت تونس، امنیت الجزائر است و هر طرفی که بخواهد ثبات این همسایه شرقی را به خطر بیندازد، با پاسخی قاطع و سخت مواجه خواهد شد.
رئیس جمهور الجزایر به مقامات کشور مالی نیز درباره اقدامات تحریک آمیز خارجی هشدار داد و تاکید کرد: الجزائر دشمن آنها نیست و همانطور که در امور همسایگانش مداخله نمیکند، به هیچکس نیز اجازه مداخله در امور داخلی خود را نمیدهد.
تبون تصریح کرد: روابط الجزائر با کشورهای اروپایی برعکس گذشته کاملاً طبیعی شده است اما تاکید داریم که توافقنامه شراکت با اتحادیه اروپا بهویژه با توجه به رشد تولید ملی الجزایر باید مورد بازنگری قرار گیرد.
گفتنی است تحلیلگران و صاحبنظران سیاسی بر این باورند که اگرچه تبون طبق روال معمول دیپلماتیک خود به صراحت نامی از این کشور نبرد و از واژه «دویله» (کشورک) استفاده کرد، اما مقامها و رسانههای الجزائر بارها امارات را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و تهدید امنیت ملی الجزائر متهم کردهاند.
مقامات الجزایری بارها امارات را به تلاش برای بی ثبات سازی تونس و پشتیبانی از برخی گروهها در مالی و همچنین تحرکات در لیبی و سودان متهم کرده اند.
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