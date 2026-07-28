به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از حامیان فلسطین روز دوشنبه در برابر کاخ سفید تجمع کردند تا نسبت به سفر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی، به آمریکا و پیش از دیدار وی با ترامپ اعتراض کنند.
معترضان با در دست داشتن پرچمهای فلسطین و پلاکاردهایی علیه حمایت واشنگتن از اسرائیل، شعارها و پیامهایی انتقادی را به نمایش گذاشتند. از جمله نوشتههای دیدهشده در تجمع، «ماشین جنگی آمریکا/اسرائیل را متوقف کنید»، «کنترل اسرائیل بر واشنگتن را افشا کنید» و «حقوق بشر فلسطینیها هم مهم است» بود.
این دیدار، هشتمین ملاقات نتانیاهو با ترامپ از زمان آغاز دور دوم ریاستجمهوری او خواهد بود. نتانیاهو همچنین قرار است پس از دیدار با ترامپ، در مراسم یادبود «لیندزی گراهام»، سناتور جنگطلب و از حامیان دیرینه اسرائیل، شرکت کند.
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