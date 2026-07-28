به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محسن اسماعیل ساغرچی، مدیر دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عراق در گفتوگو با خبرگزاری واع عراق اظهار کرد: روابط برادرانه و پیوند عمیق میان ملتهای عراق و ایران، در میزان استقبال پیشبینی شده از مراسم اربعین تأثیرگذار بوده است و انتظار میرود تعداد زائران ایرانی امسال در این مراسم بین ۵ تا ۶ میلیون نفر باشد.
وی افزود: سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به عراق نیز با هماهنگی با مسئولان و نهادهای ذیربط عراقی برای تأمین پشتیبانی لجستیکی و اتخاذ تدابیر لازم در داخل عراق همراه بود.
ساغرچی همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران در طول ایام اربعین امسال با حدود ۳ هزار موکب خدماتی در داخل عتبات مقدس مشارکت خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: استانداران نجف اشرف و کربلای معلی متعهد شدهاند سهمیههای سوخت مورد نیاز موکبهای ایرانی را تأمین کنند و علاوه بر آن، انواع حمایتهای لجستیکی لازم برای ارائه خدمات به زائران ایرانی را در اختیار این موکبها قرار دهند.
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