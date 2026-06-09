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توصیه فرمانده هوافضای سپاه به مردم در صدمین شب حضور ملت

۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۲
کد مطلب: 1824578
توصیه فرمانده هوافضای سپاه به مردم در صدمین شب حضور ملت

فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی از مردم خواست تا حضور در خیابان را تا زمانی که مقام معظم رهبری اراده می‌کنند، حفظ کنند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «سید مجید موسوی» فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی از مردم خواست تا حضور در خیابان را تا زمانی که مقام معظم رهبری اراده می‌کنند، حفظ کنند.

در متن پیام سردار موسوی آمده است: حضور در خیابان را تا زمانی که مقام معظم رهبری اراده می‌کنند حفظ کنید و تلاش داشته باشید که ما بتوانیم با پیوند زدن میدان، خیابان و دیپلماسی دشمن را از صحنه‌ تلاش مذبوحانه خود خارج و عزت و اقتدار را برای ایران و ملت‌های آزاده فراهم کنیم.

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