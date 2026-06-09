توصیه فرمانده هوافضای سپاه به مردم در صدمین شب حضور ملت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «سید مجید موسوی» فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی از مردم خواست تا حضور در خیابان را تا زمانی که مقام معظم رهبری اراده می‌کنند، حفظ کنند.

در متن پیام سردار موسوی آمده است: حضور در خیابان را تا زمانی که مقام معظم رهبری اراده می‌کنند حفظ کنید و تلاش داشته باشید که ما بتوانیم با پیوند زدن میدان، خیابان و دیپلماسی دشمن را از صحنه‌ تلاش مذبوحانه خود خارج و عزت و اقتدار را برای ایران و ملت‌های آزاده فراهم کنیم.

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