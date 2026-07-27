به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل متحد روز دوشنبه پنجم مرداد ماه در گزارشی اعلام کرد که پروژههای توسعهای اجراشده در استان بامیان، با وجود دشواریهای اقتصادی و جغرافیایی، تأثیر مثبتی بر زندگی ساکنان این استان داشته است.
بامیان از استانهای عمدتاً شیعهنشین افغانستان به شمار میرود و بخش بزرگی از جمعیت آن را هزارههای شیعه تشکیل میدهند. ساکنان این استان سالها با فقر، کمبود زیرساختها و دسترسی محدود به خدمات عمومی روبهرو بودهاند.
براساس گزارش سازمان ملل، موقعیت کوهستانی، زمستانهای طولانی و جادههای دشوار، ارتباط بسیاری از مناطق بامیان با مراکز خدماتی و بازارها را برای چندین ماه محدود میکند.
با این حال، سازمان ملل و نهادهای همکار آن برنامههایی را در بخشهای کشاورزی، آبیاری، ایجاد فرصتهای معیشتی، توانمندسازی زنان، حفاظت از میراث فرهنگی و ارائه خدمات بهداشتی اجرا کردهاند.
این نهاد گفته است که پروژههای یادشده به افزایش درآمد خانوادهها، بهبود تولیدات کشاورزی، حفاظت از آثار تاریخی و کاهش آسیبپذیری جوامع محلی در برابر خشکسالی و دیگر حوادث طبیعی کمک کرده است.
سازمان ملل با وجود پیشرفتهای صورتگرفته تأکید کرده است که نیازهای اقتصادی و توسعهای در بامیان همچنان گسترده است و تداوم حمایتهای بینالمللی برای بهبود شرایط زندگی مردم این استان ضرورت دارد.
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