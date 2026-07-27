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سازمان ملل: پروژه‌های توسعه‌ای دسترسی مردم بامیان به خدمات اساسی را بهبود داده است

۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۰
کد مطلب: 1845871
سازمان ملل: پروژه‌های توسعه‌ای دسترسی مردم بامیان به خدمات اساسی را بهبود داده است

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در بامیان، یکی از استان‌های عمدتاً شیعه‌نشین افغانستان، به بهبود معیشت مردم، افزایش دسترسی به خدمات اساسی و کاهش آسیب‌پذیری آنان در برابر حوادث طبیعی کمک کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل متحد روز دوشنبه پنجم مرداد ماه در گزارشی اعلام کرد که پروژه‌های توسعه‌ای اجراشده در استان بامیان، با وجود دشواری‌های اقتصادی و جغرافیایی، تأثیر مثبتی بر زندگی ساکنان این استان داشته است.

بامیان از استان‌های عمدتاً شیعه‌نشین افغانستان به شمار می‌رود و بخش بزرگی از جمعیت آن را هزاره‌های شیعه تشکیل می‌دهند. ساکنان این استان سال‌ها با فقر، کمبود زیرساخت‌ها و دسترسی محدود به خدمات عمومی روبه‌رو بوده‌اند.

براساس گزارش سازمان ملل، موقعیت کوهستانی، زمستان‌های طولانی و جاده‌های دشوار، ارتباط بسیاری از مناطق بامیان با مراکز خدماتی و بازارها را برای چندین ماه محدود می‌کند.

با این حال، سازمان ملل و نهادهای همکار آن برنامه‌هایی را در بخش‌های کشاورزی، آبیاری، ایجاد فرصت‌های معیشتی، توانمندسازی زنان، حفاظت از میراث فرهنگی و ارائه خدمات بهداشتی اجرا کرده‌اند.

این نهاد گفته است که پروژه‌های یادشده به افزایش درآمد خانواده‌ها، بهبود تولیدات کشاورزی، حفاظت از آثار تاریخی و کاهش آسیب‌پذیری جوامع محلی در برابر خشکسالی و دیگر حوادث طبیعی کمک کرده است.

سازمان ملل با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته تأکید کرده است که نیازهای اقتصادی و توسعه‌ای در بامیان همچنان گسترده است و تداوم حمایت‌های بین‌المللی برای بهبود شرایط زندگی مردم این استان ضرورت دارد.

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