اعزام بانوان مبلغ جامعه الزهرا(س) به روستاهای قم در دهه ولایت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم معصومه شریفی با اشاره به اعزام بانوان مبلغ به روستاها در دهه ولایت و امامت، عنوان کرد: گروهی از مبلغان جهادی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها به همراه مبلغان‌ کودک و مبلغ یار در ایام دهه ولایت و امامت و عید یزرگ غدیر خم جهت تبیین واقعه غدیر خم، ولایت پذیری مردم و خنثی سازی تهدیدات و تهاجمات دشمن با پایبند بودن به فرامین رهبری به ۵ روستای استان قم اعزام شدند.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها بیان داشت: این برنامه در روستاهای بخش مرکزی استان قم شامل حاجی آباد، سراجه، جعفرآباد،صیدآباد و مشک آباد انجام شده است. فعالیت این مبلغان در قالب سخنرانی، مداحی، مشاوره ، میزکودک و اهدای جوایز صورت پذیرفت.

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