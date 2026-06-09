به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاونت تبلیغ و امور فرهنگی، اداره کل تبلیغ جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها طی اطلاعیه‌ای، آغاز ثبت نام اعزام محرم ۱۴۴۸ق (۱۴۰۵ شمسی) را اعلام کرد.

معاونت تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا سلام الله علیها، از تمامی طلاب، مبلغان، دانش آموختگان و گروه‌های تبلیغی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها جهت ثبت نام اعزام در ماه محرم الحرام۱۴۴۸ دعوت به عمل می‌آورد.

این طرح دارای شرایط و مزایایی است که در فایل شیوه نامه تبلیغ محرم به پیوست ارسال می‌شود.

مهلت ثبت نام برای اعزام در دهه اول محرم تا پنجم تیرماه ۱۴۰۵ است.

جهت ثبت نام به سامانه شمیم به نشانی https://shamim.jz.ac.ir/ مراجعه نمایید.

بازه زمانی ارسال گزارش از اول تا ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ است و این بازه زمانی تمدید نخواهد شد.

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