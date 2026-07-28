به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، پروفسور علی ملکحسینی، امروز در نشست کارگروه جنوب فرهنگستان علوم پزشکی که در بیمارستان ابوعلیسینا شهر صدرا برگزار شد، اظهار کرد: باید آیات قرآن کریم بیش از گذشته مورد بررسی قرار گیرد، زیرا در این آیات نگاهی نو به عالم ذر و عهد الست انداخته شده است؛ همان عهدی که خداوند از فرزندان آدم برای اقرار به یگانگی و پروردگاری خود گرفته است.
وی افزود: در آیات قرآن مجید اشاره شده است که خداوند افزون بر صفت قادر، دارای صفتی بالاتر با عنوان «فاتح» است؛ به این معنا که از شکافتن دل نیستی، هستی را پدید میآورد.
رئیس هیئت امنای مجتمع خیریه دانشگاهی ابوعلیسینا ادامه داد: خداوند همه اشیا را در ملکوت میآفریند و سپس به عرصه ظهور میرساند و گاهی تنها یک اشاره در قرآن میتواند پاسخگوی هزاران پرسش در حوزههای فیزیک و شیمی باشد، زیرا قرآن کریم همه موجودات زنده را در بر میگیرد.
قرآن به چگونگی آفرینش انسان پرداخته است
ملکحسینی با اشاره به آیات مربوط به آفرینش انسان گفت: در قرآن کریم آیات قابل تأملی درباره چگونگی شکلگیری انسان وجود دارد و به این موضوع اشاره شده است که انسان از کوچکترین ذره، یعنی DNA، شکل گرفته است.
وی افزود: در این کتاب آسمانی درباره نطفه انسان نیز با دقت سخن گفته شده و تأکید شده است که نطفه تنها به مردان تعلق ندارد، بلکه زنان نیز در شکلگیری آن نقش بسیار مهمی ایفا میکنند.
رئیس هیئت امنای بیمارستان ابوعلیسینا در پایان اظهار کرد: خداوند روح و کالبد انسان را آفریده و علم را در سرشت او قرار داده است. شناخت خداوند از مسیر مطالعه علوم و قرآن کریم امکانپذیر است و اگر آموزههای قرآن بهدرستی به مردم آموزش داده شود، همه انسانها با حقیقت این کتاب آشنا خواهند شد.
نخستین واحد محیطی فرهنگستان علوم پزشکی خارج از تهران در جنوب کشور تشکیل شد
رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این نشست به تشریح فعالیتهای فرهنگستان علوم پزشکی پرداخت و گفت: فرهنگستانها از جمله نهادهایی هستند که زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری محسوب میشوند.
کامران باقری لنکرانی اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف فرهنگستانها، بررسی مسائل، کمک به نظریهپردازان و ارائه راهکارهای مناسب در حوزه تخصصی خود است.
وی با اشاره به تمرکز فعالیت فرهنگستانها در تهران طی سالهای گذشته افزود: فرهنگستان علوم پزشکی از سال ۱۴۰۱ سیاست ایجاد واحدهای محیطی را در دستور کار قرار داد.
باقری لنکرانی ادامه داد: نخستین واحد محیطی فرهنگستانهای کشور، اعم از فرهنگستان علوم پزشکی، علوم، هنر و زبان و ادبیات فارسی که خارج از تهران راهاندازی شد، کارگروه جنوب فرهنگستان علوم پزشکی بود.
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