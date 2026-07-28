به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت مواکب حسینی استان دیوانیه عراق اعلام کرد تمامی تمهیدات لازم برای استقبال از زائران اربعین حسینی تکمیل شده و ۴۵۰۰ موکب در طول مسیرهای عبور زائران در این استان مستقر شدهاند.
این مواکب با هماهنگی نهادهای امنیتی، خدماتی و دولت محلی، خدمات متنوعی به زائران ارائه خواهند کرد.
شیخ «قاسم محمد المنصوری»، نماینده هیئت مواکب حسینی دیوانیه، در گفتوگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اظهار داشت که استان دیوانیه بهعنوان یکی از استانهای مرکزی عراق، میزبان زائرانی است که از استانهای جنوبی و همچنین کشورهای همسایه راهی کربلای معلی میشوند.
وی افزود طول مسیرهای پیادهروی اربعین در محدوده این استان حدود ۴۲۵ کیلومتر است.
وی با اشاره به خدمات ارائهشده از سوی مواکب گفت: ۴۵۰۰ موکب مستقر در دیوانیه علاوه بر تأمین غذا، آب و محل اسکان زائران، خدمات درمانی، ارتباطی، راهنمایی و برنامههای فرهنگی و دینی را نیز ارائه میکنند.
به گفته وی، اجرای این برنامهها در قالب طرحی جامع و با همکاری همه دستگاههای امنیتی و خدماتی از جنوب تا شمال استان انجام میشود.
المنصوری همچنین از اجرای برنامهای گسترده برای پوشش رسانهای مراسم اربعین خبر داد و گفت پیشبینی میشود امسال حدود ۲۰ میلیون زائر در راهپیمایی اربعین شرکت کنند.
وی افزود تاکنون ۸۲ کشور جهان با اعزام هیئتها و مواکب، آمادگی خود را برای حضور در این اجتماع بزرگ جهانی اعلام کردهاند.
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