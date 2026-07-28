شهرداری شیراز برای دوازدهمین سال شهرداری معین شلمچه در اربعین شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، روحالله خوشبخت، امروز در دیدار با پاکبانان و عوامل اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز اظهار کرد: برای دوازدهمین سال متوالی توفیق خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نصیب مجموعه شهرداری شیراز شده است و نیروهای سازمان مدیریت پسماند همانند سالهای گذشته با روحیهای جهادی در این مسیر حضور دارند.
وی با اشاره به مسئولیت شهرداری شیراز بهعنوان شهرداری معین شلمچه افزود: پاکبانان، رانندگان، سرکارگران، ناظران و دیگر عوامل اجرایی با تلاش شبانهروزی، مسئولیت پاکسازی، جمعآوری پسماند و حفظ بهداشت و آراستگی محیط را بر عهده دارند و این خدمات نقش مهمی در خدمترسانی به زائران اربعین ایفا میکند.
خوشبخت اظهار کرد: تلاش نیروهای خدماتی شهرداری شیراز، علاوه بر ایجاد نظم و پاکیزگی در مرز شلمچه، زمینه ارائه خدمات مناسبتر به زائران را فراهم کرده است.
سلامت و ایمنی نیروهای اعزامی در اولویت است
رئیس ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز در ادامه با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت و امنیت نیروهای اعزامی گفت: با توجه به شرایط ویژه امسال، تمهیدات لازم برای اسکان و تأمین ایمنی همکاران پیشبینی شده است و از تمامی نیروها درخواست میشود ضمن رعایت کامل نکات ایمنی و بهداشتی، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا بروز مشکل جسمی، موضوع را در سریعترین زمان به مسئولان مربوطه اطلاع دهند.
وی همچنین از راهاندازی درمانگاه ویژه برای ارائه خدمات درمانی به نیروهای اعزامی قدردانی کرد و افزود: سلامت همکاران مهمترین سرمایه شهرداری است و امکانات لازم برای پشتیبانی و ارائه خدمات به آنان فراهم شده است.
خوشبخت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرداری شیراز، بهویژه شهدای اخیر، اظهار کرد: امیدواریم خدمات خالصانه پاکبانان و دیگر خادمان اربعین مورد قبول درگاه الهی و عنایت حضرت سیدالشهدا(ع) قرار گیرد و این توفیق، ذخیرهای ماندگار برای همه خدمتگزاران باشد.
گفتنی است؛ شهرداری شیراز امسال نیز در قالب مسئولیت خود بهعنوان شهرداری معین شلمچه، با استقرار نیروهای خدمات شهری و سازمان مدیریت پسماند، خدماتی از جمله پاکسازی محیط، جمعآوری پسماند و حفظ بهداشت مسیر تردد زائران اربعین را در مرز شلمچه ارائه میکند. این مأموریت برای دوازدهمین سال متوالی در حال انجام است.
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