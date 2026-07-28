سرایا القدس جمعی از فرماندهان و رزمندگان خود را در نبرد «طوفان الاقصی» شهید اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، شامگاه دوشنبه با صدور بیانیه‌ای، شهادت جمعی از فرماندهان و نیروهای خود را در جریان نبرد «طوفان الاقصی» اعلام کرد.

این بیانیه از فرماندهان و رزمندگانی از تیپ‌های رفح، خان‌یونس، غزه، شمال و منطقه مرکزی فلسطین که در نبردهای اخیر به شهادت رسیده‌اند، تجلیل کرده است.

بر اساس این بیانیه، در میان شهدای اعلام‌شده، شماری از فرماندهان میدانی و اعضای یگان‌های نخبه، گردان‌های رزمی و نیروهای عملیاتی حضور دارند.

همچنین تعدادی از نیروهای یگان‌های تخصصی از جمله واحد موشکی، توپخانه، زرهی، تک‌تیراندازی، مهندسی، مخابرات، اطلاعات مرکزی و امنیت نظامی نیز در میان شهدای این گروه قرار دارند.

سرایا القدس ضمن گرامی‌داشت یاد این شهدا، از نقش آنان در نبرد با نیروهای رژیم صهیونیستی و مشارکت در عملیات‌های مختلف در چارچوب نبرد «طوفان الاقصی» تقدیر کرد و آنان را از چهره‌های مؤثر در میدان مقاومت دانست.

این گروه در پایان بیانیه خود تأکید کرد که مسیر مقاومت را با قدرت و استقامت ادامه خواهد داد و مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی را تا تحقق اهداف خود دنبال می‌کند.

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