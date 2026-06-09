اغوا، آخرین تیر دشمن به امت توحیدی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین سید حسین آقامیری در سخنرانی بعد از نماز مغرب و عشاء، دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به آیه شریفه ۸۲ سوره ص اظهار داشت: این آیه از مهمترین طرحهای دستگاه ابلیس علیه امت توحیدی سخن میگوید. وقتی دشمنان نمیتوانند یک امت توحیدی را از طرق مختلف در هم بشکنند، آخرین تیری که به چله کمان میگذارند، اغواست.
سخنران حرم مطهر معنای اغوا را ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتی انسان دانست و افزود: وقتی دستگاه محاسبات دچار اختلال شد، انسان حق را باطل و باطل را حق میبیند. در روایتی امیرالمؤمنین علیهالسلام فرمودند علت سجده نکردن ابلیس این بود که نور ولایت اهل بیت را در حضرت آدم دید و نپذیرفت.
آقامیری خاطرنشان کرد: ابلیس برای اغواگری از دو راه تهدید و تطمیع استفاده میکند. قرآن میفرماید «شیطان شما را از فقر میترساند.» و امروز می بینیم که زبان دشمنان ما زبان تهدید است چون دیدهاند تطمیع دیگر جواب نمیدهد.
وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در پیام اخیرشان، تصریح کرد: دشمن خبیث امروز کید خود را در جنگ ترکیبی بر دو نقطه متمرکز ساخته است: اول تابآوری مردم، دوم ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور. ابزار اصلی او در این جنگ، تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است.
سخنران حرم مطهر در پایان تأکید کرد: تنها راه پیروزی در برابر حربه سهمگین اغوا، گوش سپردن به دو لب ولی فقیه عصر و تبعیت بیچونوچرا از ایشان است. امروز ما باید گوش خود را به دو لب امام حاضرمان بدهیم. فرمان معلوم است، راهبرد معلوم است، نقطه عملیاتی معلوم است.
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