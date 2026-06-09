تلاش دیپلماتیک پاکستان برای توافق میان آمریکا و ایران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع پاکستانی اعلام کرد اسلامآباد در حال انجام تحرکات دیپلماتیک برای دستیابی به تفاهمی میان ایالات متحده و ایران در همین هفته است؛ تلاشی که همزمان با افزایش تنشهای منطقهای و ادامه مذاکرات میان دو طرف دنبال میشود.
این منبع روز سهشنبه به «الحدث» گفت پاکستان با همه طرفها در تماس است تا زمینه رسیدن به توافقی میان واشنگتن و تهران در روزهای آینده فراهم شود. همزمان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که ایران به سلاح هستهای دست نخواهد یافت و مذاکرات با تهران به مراحل پایانی نزدیک شده است. او در گفتوگو با خبرنگاران در فرودگاه جان اف. کندی نیویورک گفت ممکن است طی چند روز آینده درباره توافق با ایران ایدهای مشخص ارائه شود و ابراز امیدواری کرد «توافقی عالی» با تهران حاصل شود.
این تحرکات پس از آن مطرح میشود که ایران و اسرائیل روز گذشته پس از حملات متقابل، آتشبسی اعلام کردند؛ تنشهایی که میتوانست روند مذاکرات میان ایران و آمریکا را که ماههاست با میانجیگری پاکستان جریان دارد، تهدید کند. در همین حال، شهباز شریف نخستوزیر پاکستان نیز اعلام کرده است که هدف نهایی مذاکرات صلح میان تهران و واشنگتن «به تحقق بسیار نزدیک شده است».
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