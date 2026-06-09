به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از زنان و مردان استان هرات افغانستان، صبح امروز سه‌شنبه(۱۹ خرداد) در شهرک جبرئیل که منطقه شیعه‌نشین این شهر است، در واکنش به بازداشت‌های خودسرانه ماموران طالبان دست به تجمع اعتراضی زدند.

یک منبع محلی از شهرک جبرئیل هرات به خبرنگار ابنا گفت که مردم شیعه این منطقه نسبت به بدرفتاری و بی‌حرمتی ماموران طالبان با زنان و همچنین ادامه بازداشت زنان به اتهام عدم پوشش مورد نظر طالبان در روزهای اخیر، به شدت خشمگین شده و برایاظهار اعتراضشان به خیابان آمدند.

این منبع در ادامه اظهار داشت که خواهران هرات همواره به ارزش‌های اسلامی متعهد و پابند بوده و هستند و از مردمانی هستند که در همه حکومت‎‌های قدیم و جدید افغانستان، بدون اجبار یا توصیه حکومت، همیشه حجاب را رعایت می‌کردند.

طبق معلومات منبع، اعتراضات خواهران و برادران که در این منطقه شیعه‌نشین صورت گرفته بود، کاملا مسالمت آمیز بود، اما ماموران طالبان آن را به خشونت کشاندند و با شلیک‌های هوایی و ضرب و شتم مردم، معترضان را متفرق ساختند.

به گفته این منبع محلی، تعدادی از سازمان‌دهندگان این اعتراض، از سوی ماموران حکومتی بازداشت شدند و کسی از آنان اطلاعی ندارد و معلوم نیست که با چه سرنوشتی مواجه خواهند شد.

او تصریح کرد که معترضان بازداشت‌شده شیعیانی هستند که مخالف بدرفتاری با مردم و به خصوص خواهران در این منطقه هستند.

این منبع خاطرنشان ساخت حکومت محلی طالبان برای جلوگیری از تجمع اعتراضی دوباره، به شمار ماموران خود در منطقه جبرئیل هرات افزوده است.

گفتنی است، تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که مأموران طالبان در ابتدا با شلیک هوایی سعی بر متفرق کردن مردم و معترضین می‌کند و در ادامه تعدادی از افراد در محل را مورد ضرب‌وشتم شدید قرار می‌دهد. بر اثر این برخورد طالبان تعدادی از مردم، از جمله یک کودک زخمی شدند.

شایان ذکر است، وزارت امر به معروف حکومت طالبان در کابل، بازداشت زنان در استان هرات را بی‌اساس خوانده و تکذیب کرده بود، اما گزارش‌های متعددی از این استان منتشر شده که ماموران امر به معروف طالبان، زنان زیادی را به دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظرشان بازداشت کرده‌اند.

دفتر هیات معاونت سازمان ملل‌متحد در کابل(یوناما) نیز بازداشت زنان توسط ماموران امر به معروف طالبان را تایید کرده و از نقض فاحش حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.

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