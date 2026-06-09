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دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی النجباء:

عملیات ایران و یمن ضربه‌ای غافلگیرکننده به دشمن اسرائیلی بود

۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۹
کد مطلب: 1824854
عملیات ایران و یمن ضربه‌ای غافلگیرکننده به دشمن اسرائیلی بود

دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی النجباء، از عملیات ایران و یمن علیه رژیم صهیونیستی تمجید کرده و آن را ضربه‌ای غافلگیرکننده به این رژیم توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ   شیخ اکرم الکعبی دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی النجباء، از عملیات یمن و ایران در تنبیه رژیم اشغالگر اسرائیل تمجید کرد.

شیخ الکعبی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: درود عزت، افتخار و سربلندی بر رهبری جمهوری اسلامی ایران و رزمندگان شجاع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاطر تنبیه رژیم صهیونیستی جنایتکار، و همچنین تحسین فراوان برای اقدام سریع قهرمانان یمن.

وی افزود: این اقدام یمنی‌ها یک ضربه غافلگیرکننده به دشمن بود و تأکید کرد که ننگ و خواری برای حاکمانی است که به ذلت و تحقیر از سوی استکبار جهانی رضایت داده‌اند.

الکعبی همچنین نسبت به کسانی که تصور می‌کنند در عراق می‌توان پرورش‌یافتگان جزیره اپستین به توافق رسید، هشدار داد و گفت: این افراد به فساد، خیانت، دروغ و فریب عادت دارند و تنها زبان قدرت و سلاح با آن‌ها کارساز است.

 وی تأکید کرد که این گزینه، انتخاب ما در برابر آنان است و هرگز از آن عدول نخواهیم کرد. 
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پایان پیام/ ۲۱۸
 

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