به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اتهام‌زنی تکراری نخست‌وزیر آلبانی علیه ایران در فضای مجازی، در شبکه ایکس نوشت:

آرام باشید، آقای نخست‌وزیر!

این شما بودید که شروع کردید؛ پس پیامدهایش را هم پذیرا باشید.

بهتر است برای درک و شعور مردم خود، به‌عنوان یک ملت بافرهنگ و دارای تاریخ غنی، احترام قائل باشید. آنها آنقدر زیرک و فهیم هستند که راست را از ناراست تشخیص دهند. اگر می‌خواهید حاکمیت ملی خود را بفروشید، به خودتان مربوط است. نیازی نیست به ما توضیح بدهید. اما وقتی با اعتراض و خشم افکار عمومی خودتان مواجه می‌شوید، از دیگران برای فرار از پاسخگویی خرج نکنید. به جای نوشتن یک جزوه طولانی مملو از اتهام‌های تکراری و بی‌اساس علیه ایران، لحظه‌ای درنگ کنید و به شعارهایی که مردم خودتان در خیابان می‌دهند، توجه کنید:

«با فساد مخالفیم» «خواستار عدالتیم» «راما برو»

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