اختصاص ۲۹۰ هکتار از اراضی موقوفه حرم بانوی کرامت به کشت غلات

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مؤسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه از عملیات برداشت غلات در مزارع تحت پوشش خود (باغات موقوفه آستان مقدس) خبر داد.

بر اساس این گزارش، در سال زراعی جاری، مجموعاً ۲۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی این مجموعه زیر کشت غلات رفته که شامل ۱۶۰ هکتار جو و ۱۳۰ هکتار گندم می‌باشد.

با رسیدن محصولات به مرحله برداشت، عملیات درو و جمع‌آوری محصول با استفاده از ظرفیت‌های مکانیزه و مطابق با اصول فنی و کشاورزی در حال انجام است.

در فرآیند تولید این محصولات، رعایت اصول علمی کشت، مدیریت بهینه منابع آب‌وخاک، استفاده هدفمند از نهاده‌های کشاورزی و نظارت کارشناسی مورد توجه قرار گرفته است تا محصولی سالم، باکیفیت و منطبق با استانداردهای کشاورزی تولید و روانه بازار شود.

مسئولان مؤسسه با تأکید بر رویکرد عام‌المنفعه موقوفات، توسعه فعالیت‌های کشاورزی و تولید محصولات سلامت‌محور را در راستای کمک به تأمین امنیت غذایی، حمایت از تولید داخلی و بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های کشاورزی موقوفات عنوان کردند.

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