ترامپ: ایران در مذاکرات بیش از حد تعلل کرد و باید «بهایش را بپردازد»

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ روز چهارشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «آنها برای رسیدن به توافقی که به نفعشان بود، خیلی دیر اقدام کردند و حالا باید بهای آن را بپردازند.» او همچنین مدعی شد ارتش ایران در وضعیت نابسامانی قرار دارد و بخشهایی از توان دریایی و هوایی خود را از دست داده است.
این موضعگیری در حالی بیان شده که ترامپ روز سهشنبه به خبرنگاران گفته بود مذاکرات برای دستیابی به یک توافق دائمی جهت پایان دادن به جنگ در خاورمیانه در «مراحل پایانی» قرار دارد و ممکن است ظرف «دو یا سه روز» نهایی شود.
همزمان با این تحولات، ارتش آمریکا اعلام کرد در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آمریکایی، حملاتی را علیه اهدافی در ایران انجام داده است. رسانههای ایرانی نیز از وقوع انفجارهایی در امتداد سواحل جنوبی این کشور خبر دادند.
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد نیروی هوایی و دریایی این کشور مراکز فرماندهی، کنترل و سامانههای دفاعی را هدف قرار دادهاند. در مقابل، ایران نیز از حمله به پایگاههای آمریکایی در اردن، بحرین و کویت خبر داده است.
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