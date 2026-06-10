شهر صور؛ جنگ تنها در چند دقیقه چهره شهر را تغییر داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پس از گذشت صد روز از جنگ، شهر صور در جنوب لبنان گویی وارد مرحلهای از فرسودگی طولانی شده است. شهری که آموخته میان هشدارهای پراکنده، اضطرابی که لحظهای از زندگی روزمرهاش دور نمیشود و خاطرات سنگینِ آوارگیهای مکرر زندگی کند.
براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت»، ریتم زندگی در شهر صور در طول این ماهها بهتدریج تغییر کرده است. بازارهایی که زمانی مملو از فروشندگان و خریداران بودند، آرامآرام خلوت شدند و محلههایی که سرشار از جنبوجوش بودند، به مکانهایی ساکتتر تبدیل شدند. در این میان، انتظار به بخشی ثابت از زندگی روزانه ساکنان صور بدل شده است.
در چنین فضایی، هشدار ارتش رژیم صهیونیستی در روز سهشنبه برای تخلیه شهر صور و بخشهای وسیعی از آن و همچنین اردوگاههای اطراف، بار دیگر همه چیز را بر هم زد.
این هشدار صرفاً یک پیام تلفنی یا بیانیهای نبود که بهسرعت خوانده شود. بلکه لحظهای بود که ظرف چند دقیقه چهره شهر صور را دگرگون کرد و مردم را بار دیگر با همان پرسش همیشگی روبهرو ساخت که این بار کجا باید بروند؟
انتظار و نگرانی جمعی
به محض انتشار هشدار، نشانههای تغییر در شهر صور بهسرعت آشکار شد. در خیابانهای اصلی این شهر، رفتوآمد بهتدریج کاهش یافت و نگاهها به تلفنهای همراه و صفحههای خبری دوخته شد. تلاشی برای فهمیدن اینکه چه چیزی در انتظارشان است.
صاحبان مغازهها نیز میان دو گزینه تعطیل کردن فوری کسبوکار یا ادامه فعالیت برای چند ساعت دیگر، مردد بودند. گویی چنگ زدن به زمان، آخرین تلاش برای به تعویق انداختن آنچه در راه بود.
در بازار شهر صور، برخی مغازهها با عجله بسته شدند و برخی دیگر بهصورت نیمهفعال باقی ماندند. صاحبانشان بیشتر از مشتریان، خیابان را زیر نظر داشتند. در کوچههای اطراف نیز صحبت درباره تخلیه از هر صدای دیگری بلندتر بود. نگرانی که میان مردم دستبهدست میشد و آثار آن بهوضوح در چهرههای خسته از هشدارهای پیدرپی دیده میشد.
پرسشهای دشوار
در جادههای منتهی به خارج شهر صور، صحنهای متفاوت بهسرعت شکل گرفت؛ خودروهایی که هر آنچه توانسته بودند با خود بردارند، حمل میکردند. چمدانهای کوچک، مدارک هویتی و وسایل ضروری که در شتابی ناگهانی جمعآوری شده بودند.
خانوادههای بسیاری خانههای خود را ترک کردند تا به مکانهایی امنتر بروند. برخی راهی خانه بستگان شدند، برخی دیگر به مدارس تبدیلشده به مراکز اسکان موقت در شهر صیدا پناه بردند و عدهای نیز روستاها و شهرهای دورتر از محدوده تهدید را انتخاب کردند.
درون خودرویی که کنار جاده متوقف شده بود، «ام محمد» تلاش میکرد دو فرزندش را آرام کند. کودکانی که پیدرپی سؤال میپرسیدند و او پاسخی برایشان نداشت.
او به پایگاه خبری الجزیرهنت گفت: سختترین بخش این لحظه، ترک خانه نیست؛ بلکه این است که نمیدانیم آیا اصلاً بازگشتی در کار خواهد بود یا نه.
وی افزود که خانوادهاش در ماههای گذشته روزهای طولانی و پراسترسی را پشت سر گذاشته بودند، اما هشدار اخیر، تصمیم به ترک خانه را اجتنابناپذیر کرد؛ هرچند تصمیمی بسیار تلخ و دشوار بود.
اما همه شهر صور را ترک نکردند.
در مقابل خانهاش در یکی از محلههای صور، «ابو مصطفی» ــ مردی سالخورده ــ ایستاده بود و خیابانی را تماشا میکرد که دههها در آن زندگی کرده بود.
او به پایگاه الجزیرهنت گفت که جنگهای قبلی را نیز تجربه کرده و بارها شرایط مشابهی را پشت سر گذاشته است، اما ترک خانه همچنان تصمیمی سنگین است که بهویژه در سالخوردگی و با وابستگی عمیق انسان به مکان و خاطراتش، بهسادگی گرفته نمیشود.
او میان دو ترس گرفتار شده است؛ ماندن یا رفتن و هیچیک از دیگری سبکتر نیست.
از دست رفتن معیشت
پیامدهای هشدار تنها به نگرانی درباره جان افراد محدود نمیشود، بلکه زندگی روزمره و معیشت مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
برای بسیاری، تخلیه به معنای از دست دادن منبع درآمد است. صاحبان مغازههای کوچک، کارگران، ماهیگیران و رانندگان تاکسی همگی با زیانهای تازهای روبهرو شدهاند که بر مشکلات اقتصادی پیشین آنان افزوده میشود.
«ابو سلیم» که راننده تاکسی در شهر صور است، به پایگاه الجزیرهنت گفت که زندگی روزانهاش از لحظه صدور هشدار کاملاً تغییر کرده است.
او توضیح داد: از صبح تا حالا مدام خانوادهها را به مناطق امنتر منتقل میکنم و این رفتوآمدها هیچ توقفی ندارد.
وی افزود: مردم ترسیدهاند و هر کسی دنبال جایی برای رفتن میگردد. خیلی از خانوادهها بهویژه در محله مسیحینشین تصور نمیکردند مجبور شوند خانههایشان را اینقدر سریع ترک کنند.
او لحظهای سکوت کرد و سپس گفت: سختترین چیز این است که بچهها از والدینشان میپرسند کجا میرویم و کی برمیگردیم، اما هیچکس جوابی ندارد. هر بار که این تجربه تکرار میشود، همان درد قدیمی دوباره زنده میشود.
با افزایش موج خروج از شهر، صور به شهری تبدیل شده که میان دو وضعیت معلق مانده است؛ خانههایی که با عجله بسته میشوند، خیابانهایی که روزبهروز خلوتتر میشوند و مغازههایی که چراغهایشان یکی پس از دیگری خاموش میشود.
در پشت این صحنه، مردم تنها آنچه را توانستهاند با خود حمل کنند، برداشتهاند. چند وسیله شخصی، اندکی از خاطرات و حجم عظیمی از نگرانی.
در چنین لحظهای، این پرسش دیگر صرفاً یک کنجکاوی ساده نیست، بلکه به دغدغهای جمعی تبدیل شده است: چه زمانی این چرخه پایان خواهد یافت و ساکنان صور به خانهها و زندگیهایی بازخواهند گشت که جنگ آنها را در مرز انتظار متوقف کرده است؟
جنگ به روایت آمار
در سایه جنگ ادامهدار در لبنان، منطقه جنوب رود لیطانی به یکی از آسیبدیدهترین مناطق کشور تبدیل شده است. این منطقه شامل ۱۷۸ شهر و روستا با جمعیتی حدود ۵۶۶ هزار نفر است که نزدیک به ۹.۴ درصد از جمعیت لبنان را تشکیل میدهند؛ آماری که از سوی مؤسسه «الدولیه للمعلومات» منتشر شده است.
این ارقام نشان میدهد چه حجم بزرگی از جمعیت مستقیماً تحت تأثیر پیامدهای جنگ از جمله آوارگی، حملات مکرر و فشارهای فزاینده اجتماعی و اقتصادی قرار گرفتهاند.
از میان این مناطق، ۵۲ شهر و روستا در محدودهای موسوم به «خط زرد» قرار دارند که بیش از ۲۳۶ هزار نفر در آن زندگی میکنند. در مجموع، حدود ۵۶۶ هزار نفر همچنان در منطقه جنوب لیطانی حضور دارند. این منطقه نزدیک به ۹.۴ درصد از جمعیت لبنان را در خود جای داده و شاهد خسارات گسترده و موجهای وسیع جابهجایی و آوارگی بوده است.
تنها در شهرستان صور، جمعیت به حدود ۲۴۳ هزار نفر میرسد و خود شهر صور نزدیک به ۹۷ هزار نفر جمعیت دارد.
خسارتهای سنگین
شرکت «الدولیه للمعلومات» برآورد کرده است که خسارتهای اقتصادی ناشی از جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان تا پایان ماه مه ۲۰۲۶ از ۲۱ میلیارد دلار فراتر رفته است.
از این میزان، حدود ۴.۶ میلیارد دلار خسارت مستقیم بوده و نزدیک به ۲۷ هزار واحد مسکونی تخریب شدهاند. همچنین زیرساختها و بخشهای تولیدی کشور لبنان آسیبهای گستردهای را متحمل شدهاند.
در تازهترین آمار میدانی، مرکز عملیات اضطراری وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که شمار قربانیان حملات اسرائیل از دوم مارس تا نهم ژوئن به ۳ هزار و ۶۶۶ شهید و ۱۱ هزار و ۳۲۱ زخمی رسیده است.
این مرکز همچنین اعلام کرد که بخش درمان و سلامت لبنان نیز بهای سنگینی پرداخته است. بهطوری که ۱۳۱ نفر از نیروهای امدادی، پزشکی و پرستاری این کشور به شهادت رسیدهاند و ۳۹۲ نفر از آنان زخمی شدهاند.
علاوه بر این، ۱۷ بیمارستان در لبنان آسیب دیده و ۳ بیمارستان نیز به دلیل حملات و تهدیدهای مکرر مجبور به تعطیلی شدهاند.
خسارت در بخشهای مختلف
همزمان، روند ارزیابی خسارتهای ناشی از مرحله نخست جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان، ادامه دارد. این ارزیابیها با همکاری شورای ملی پژوهشهای علمی لبنان، بانک جهانی، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و برنامه توسعه سازمان ملل انجام میشود.
بر اساس این برآوردها، بخش مسکن لبنان حدود ۱.۵ میلیارد دلار خسارت دیده است. خسارت بخش تولیدات کشاورزی این کشور به ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. بخش سلامت لبنان حدود ۱۰۰ میلیون دلار زیان متحمل شده است. خسارت بخش آموزش این کشور، ۳۰ میلیون دلار برآورد شده و آسیب مستقیم به داراییهای کشاورزی لبنان نیز حدود ۴۱ میلیون دلار بوده است.
پیامدهای جنگ همچنین زیرساختها و خدمات عمومی در لبنان را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. این پیامدها شامل حدود ۱۰۰ میلیون دلار خسارت در بخش حملونقل، ۴۳ میلیون دلار خسارت در بخش آب و ۱۰۰ میلیون دلار خسارت در بخش انرژی، بو ده است.
علاوه بر این، نزدیک به دو هزار هکتار از جنگلهای لبنان دچار آتشسوزی و نابودی شدهاند، آلودگیهای زیستمحیطی تشدید شده و میلیونها متر مکعب آوار و نخاله ساختمانی در مناطق مختلف بر جای مانده است.
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