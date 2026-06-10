به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر خارجه ایران در گفتگوهای تلفنی با وزرای امور خارجه ترکیه و عربستان، ضمن محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و نقض حاکمیت ملی و تمامیت راضی ایران، بر حق ذاتی دفاع مشروع جهت پاسخ متقابل نیروهای مسلح مقتدر کشورمان تاکید کرد.

هاکان فیدان و فیصل بن فرحان وزرای امور خارجه ترکیه و عربستان سعودی نیمه شب ۲۰ خرداد در تماس های تلفنی جداگانه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان آخرین وضعیت تحولات منطقه ای متعاقب حملات تجاوزکارانه امریکا به مناطقی در جنوب ایران را بررسی کردند.

وزیر خارجه کشورمان در این گفتگوها ضمن محکومیت تجاوز نظامی امریکا و نقض حاکمیت ملی و تمامیت راضی ایران، بر حق ذاتی دفاع مشروع جهت پاسخ متقابل نیروهای مسلح مقتدر کشورمان تاکید کرد.

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