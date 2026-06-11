«نتانیاهو مانند هیتلر»؛ شدیدترین حمله لفظی اردوغان به اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، با اشاره به تداوم بحرانها و جنگها در منطقه، اعلام کرد از غزه تا لبنان، فریادهای دردناک مردم مظلوم همچنان به گوش میرسد.
اردوغان اظهار داشت اسرائیل از زمان تأسیس خود همواره صلح، ثبات، رفاه و امنیت منطقه را تهدید کرده است.
وی افزود: «اشغال فلسطین و نسلکشی علیه فلسطینیان بهصورت نظاممند ادامه دارد. در غزه، در برابر چشمان جهانیان، ۷۳ هزار انسان بیگناه کشته شدهاند. این نسلکشی همچنان هم در قالب کشتار و هم در قالب محاصره و انزوای غیرانسانی ادامه دارد. اسرائیل که یکی از خونبارترین نسلکشیهای تاریخ معاصر را رقم زده، همزمان به ایران حمله کرده و در ادامه نیز اشغال لبنان را آغاز کرده است.»
وی با اشاره به ادامه حضور نظامی اسرائیل در لبنان گفت با وجود اعتراض کشورهای منطقه از جمله ترکیه، اسرائیل از خروج از لبنان خودداری کرده و عملیات نظامی خود را ادامه میدهد. به گفته اردوغان، از دوم مارس تاکنون شمار کشتهشدگان در لبنان به ۳۷۰۰ نفر و تعداد مجروحان به ۱۱ هزار و ۴۰۰ نفر رسیده است.
رئیسجمهور ترکیه همچنین تأکید کرد اسرائیل همزمان تلاش میکند برخی کشورهای آفریقایی و منطقه مدیترانه را نیز بیثبات کند. وی دولت اسرائیل را «کانون بحران و کارخانه فتنه» توصیف کرد و گفت این رژیم در گستره وسیعی از منطقه به تولید ناامنی و تنش مشغول است.
اردوغان با انتقاد از واکنش ناکافی جامعه جهانی به سیاستهای اسرائیل اظهار داشت: «اسرائیل در سایه دولت کنونی آنقدر گستاخ شده که نهتنها برای منطقه بلکه برای کل بشریت به یک تهدید تبدیل شده است. حملات بنیامین نتانیاهو و شبکه جنایتکار همراه او علیه سوریه و لبنان اکنون علاوه بر این دو کشور برادر، ترکیه را نیز تهدید میکند.»
وی با تأکید بر اینکه سوریه و لبنان دو کشور مستقل هستند، افزود: «سوریه و لبنان بخشی از جغرافیای محبت و برادری ترکیهاند. دمشق و بیروت دو شهر خواهر استانبول هستند. امنیت ترکیه تنها از مرزهای هاتای آغاز نمیشود؛ از حلب و دمشق آغاز میشود. امنیت ترکیه از بیروت نیز آغاز میشود. ما در برابر هیچ اقدام تحمیلی در کشورهای برادرمان سکوت نخواهیم کرد و هیچ حملهای علیه آنان را نادیده نخواهیم گرفت.»
اردوغان همچنین هشدار داد آنکارا بهخوبی اهداف و برنامههای مخالفان خود را میشناسد و افزود: «ما بهخوبی میدانیم که هدف نهایی توهم موسوم به "سرزمین موعود" چیست و به یاری خداوند هرگز اجازه تحقق آن را نخواهیم داد.»
رئیسجمهور ترکیه با اشاره به تحولات شرق مدیترانه و جزیره قبرس گفت آنکارا تلاشها برای ایجاد تنش در این منطقه را از نزدیک دنبال میکند. وی اظهار داشت:
«برخی ساختارهای کوچک که بلندپروازیهایشان بسیار فراتر از توان واقعیشان است، سوار بر قایق فتنه اسرائیل شده و نقش پیمانکار صهیونیسم را برعهده گرفتهاند. هیچکس نباید به دنبال ماجراجویی باشد و در پی سیاستهای شبکه جنایتکار صهیونیستی حرکت کند. اگر حقوق و منافع ترکیه و ترکهای قبرس در شرق مدیترانه هدف قرار گیرد، پاسخ ما کاملاً روشن و بسیار قاطع خواهد بود.»
اردوغان همچنین گفت اسرائیل با سوءاستفاده از سکوت جامعه جهانی، مانع دستیابی منطقه به صلح، ثبات و امنیت شده است.
وی تأکید کرد مهار اسرائیل و وادار کردن آن به پایبندی به قوانین بینالمللی دیگر تنها مسئله چند کشور نیست، بلکه به مسئولیتی مشترک برای تمام بشریت تبدیل شده است.
رئیسجمهور ترکیه با مقایسه وضعیت کنونی با سالهای پیش از جنگ جهانی دوم اظهار داشت: «هشتاد و پنج سال پیش، سکوت در برابر هیتلر به مرگ حدود ۸۰ میلیون انسان انجامید. امروز نیز همان اشتباه در حال تکرار است. نسلکشیهای نتانیاهو و کابینه او همانند جنایات هیتلر با سکوت و بیتفاوتی گسترده مواجه شده است.»
او هشدار داد اگر اسرائیل مهار نشود، پیامدهای اقدامات آن تنها محدود به منطقه نخواهد ماند و سراسر جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
اردوغان در پایان تأکید کرد ترکیه با وجود تمام کارشکنیهای اسرائیل، به تلاشهای خود برای برقراری صلح و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد و از همه ظرفیتهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ و خونریزی استفاده خواهد کرد.
وی همچنین خطاب به مردم غزه و لبنان گفت: «پیام همبستگی خود را به برادران غزهای و لبنانیمان ارسال میکنیم و بار دیگر تأکید داریم ترکیه همانگونه که تاکنون در کنار آنان بوده، از این پس نیز در کنارشان خواهد ماند.»
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