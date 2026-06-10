مشهد برای مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید آماده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون شهردار و قائم‌مقام ستاد تشییع و تدفین قائد شهید در شهرداری مشهد گفت: تدفین قائد شهید در مشهد قطعی است و تمامی ظرفیت‌های شهرداری برای خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم پیش‌بینی و آماده شده است.

جاوید کیانی درباره اقدامات شهرداری مشهد برای مراسم تدفین قائد شهید اظهار کرد: در مجموعه شهرداری مشهد آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به مهمانان و زائرانی که برای شرکت در این مراسم به شهر امام مهربانی‌ها مشرف خواهند شد، وجود دارد و از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر ستادهای مرتبط در شهرداری تشکیل شده و هماهنگی‌های لازم برای انجام مأموریت‌های مختلف در حوزه خدمات شهری، پشتیبانی و خدمت‌رسانی در حال انجام است تا در صورت ابلاغ برنامه‌های نهایی، اقدامات مورد نیاز بدون وقفه اجرا شود.

کیانی با اشاره به موضوع فضاسازی شهری گفت: تاکنون زمان و جزئیات دقیق مراسم به صورت رسمی به شهرداری ابلاغ نشده است؛ از این رو فضاسازی شهر در حال حاضر متناسب با ایام ماه محرم، فضای عزاداری و همچنین شرایط روز و موضوعات مرتبط با استکبارستیزی و مقاومت در حال انجام است.

وی ادامه داد: هر زمان که برنامه‌های قطعی مراسم ابلاغ شود، متناسب با آن اقدامات و فضاسازی‌های مورد نیاز نیز به برنامه‌های فعلی اضافه خواهد شد.

نگاه به مشهد در این رویداد باید ملی باشد

معاون شهردار و قائم‌مقام ستاد تشییع و تدفین قائد شهید در شهرداری مشهد با اشاره به حجم گسترده حضور زائران در این مراسم خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده مردم از سراسر کشور و حتی زائران خارجی، نگاه به این موضوع باید یک نگاه ملی و کشوری باشد.

وی تصریح کرد: مدیریت چنین رویدادی نیازمند استفاده از همه ظرفیت‌های کشور است و در همین راستا جلسات متعددی در سطوح مختلف برگزار شده تا هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و پشتیبانی شکل بگیرد.

کیانی اظهار کرد: سیاست‌گذاری‌های کلان در خصوص نحوه مدیریت حضور زائران داخلی و خارجی، اسکان، خدمات شهری و سایر موضوعات مرتبط در سطح استان انجام می‌شود و پس از جمع‌بندی نهایی، وظایف هر دستگاه به صورت مشخص ابلاغ خواهد شد.

شهرداری مأموریت‌های ابلاغی را به طور کامل اجرا می‌کند

وی افزود: در ساختار پیش‌بینی‌شده، کمیته‌های مختلفی برای حوزه‌هایی همچون اسکان، خدمات شهری و پشتیبانی در نظر گرفته شده است و شهرداری نیز در بخش‌هایی که مسئولیت آن بر عهده این مجموعه قرار گیرد، تمامی ظرفیت‌های خود را به کار خواهد گرفت.

معاون شهردار و قائم‌مقام ستاد تشییع و تدفین قائد شهید در شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: بسیاری از تصمیمات مرتبط با دوران پس از تدفین و نحوه ارائه خدمات به زائران در روزها و هفته‌های بعد نیز در سطح استانی اتخاذ خواهد شد و پس از ابلاغ، دستگاه‌های اجرایی مطابق مسئولیت‌های خود وارد عمل خواهند شد.

وی تأکید کرد: تدفین قائد شهید در مشهد مقدس قطعی است، هرچند جزئیات مربوط به برخی برنامه‌های جانبی هنوز در دست بررسی قرار دارد و پس از نهایی شدن، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

کیانی در پایان گفت: مجموعه شهرداری مشهد از مدت‌ها قبل خود را برای این رویداد مهم آماده کرده و همه امکانات و ظرفیت‌های لازم برای ایفای نقش در این مراسم پیش‌بینی شده است تا خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران به بهترین شکل ممکن انجام شود.

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