به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، دبیر مرکز رسیدگی به امور مساجد جنوب شهر تهران، با اشاره به میزبانی مساجد شهر ری از شرکت‌کنندگان در تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: براساس برنامه ریزی های پیش بینی شده، مراسم وداع با پیکر قائد شهید، در مرقد مطهر امام خمینی ره برگزار می شود و شهرستان جنوب استان تهران با محوریت مساجد شهرری، میزبان میلیون ها میهمان این مراسم خواهند بود. برهمین اساس نیز بیش از ۲۰۰ مسجد در شهرستانهای استان تهران، تمامی ظرفیت ها اسکان و خدمات خود را آماده خواهند کرد تا در زمان مناسب، خدمتگذاران مناسبی برای میهمان داخلی و خارجی این مراسم باشند

وی که در صبح امروز در همایش نشست هادیان طرح تبلیغی محرم سخن می گفت با اعلام این خبر گفت: برنامه ها و زمان دقیق تشییع در زمان مناسب توسط مسئوولین مربوطه اعلام خواهد شد اما لازم است از هم اکنون، مشکلات و موانع همچنین نیازهای خدماتی و رفاهی مساجد برای این مراسم بی نظیر تاریخی آماده سازی شود تا در زمان مناسب، مجموع این ظرفیت های در خدمت میهمانان مراسم تشییع قرار بگیرد، برنامه ریزی مناسب در ستادهای مختلف نیز در حال انجام است و تعاملات خوبی با شهرداری و دیگر دستگاه های خدماتی برقرار شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی افزود: در طول یکصد شب گذشته، ائمه جماعات مساجد همچنین نمازگزاران، پرچمداران حضور در میادین بودند که این تلاش گسترده، برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی خلق کرد، و باید این تلاشها همچنان با محوریت حفظ تجمعات در میادین مورد توجه قرار بگیرد که بر همین اساس نیز برگزاری مراسم های عزاداری محرم در شب ها، باید به شکلی برنامه ریزی شود که تجمع عزاداران به حضور در میادین منتهی شود. به عنوان نمونه باید این مراسم ها به گونه ای برنامه ریزی شود که دسته‌های عزاداری پس از برگزاری مراسم در محلات، به شکل دسته های عزا، به تجمعات میادین ملحق شوند.

در این همایش که با حضور ائمه جمعه شهرستانهای ری، حسن آباد و پاکدشت و ائمه جماعات شهرستانهای جنوب استان تهران برگزار شد، موضوع نقش مساجد در اصلاح الگوی مصرف و برنامه ریزی های مناسب برای استفاده از ظرفیت های مساجد برای استفاده از انرژی خورشیدی مورد تاکید قرار گرفت.

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