آغاز انتقال ۲۵۰۰ زائر افغانستانی به مشهد مقدس از طریق مرز دوغارون

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ مسئولان برگزارکننده مراسم اعلام کردند که روند ورود و انتقال زائران افغانستانی به سمت مشهد مقدس، با برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر در حال انجام است.
طبق گزارشهای رسیده، این زائران پس از عبور از مرز دوغارون، در موکب «شهید قاسم سلیمانی» مورد استقبال قرار گرفته و امکانات اولیه لازم برای اسکان آنها فراهم شده است.
برنامه عملیاتی برای این زائران بهگونهای تدوین شده است که پس از استراحت، اقامه نماز و صرف وعده غذایی، کارتهای شناسایی ویژه جهت حضور در مراسم را دریافت کنند.
در مرحله بعد، این افراد با استفاده از ناوگان اتوبوسرانی که پیشبینی و مستقر شده است، به سمت مشهد مقدس اعزام میشوند.
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که فرآیند اسکان، پذیرایی و صدور مجوزهای شناسایی تاکنون بهصورت منظم و بدون بروز اختلال یا مشکل لجستیکی پیش رفته است.
انتظار میرود تمامی زائران مذکور پس از طی مراحل پذیرش و انتقال، در مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس حضور یابند.
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