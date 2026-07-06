آغاز انتقال ۲۵۰۰ زائر افغانستانی به مشهد مقدس از طریق مرز دوغارون

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ مسئولان برگزارکننده مراسم اعلام کردند که روند ورود و انتقال زائران افغانستانی به سمت مشهد مقدس، با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر در حال انجام است.

طبق گزارش‌های رسیده، این زائران پس از عبور از مرز دوغارون، در موکب «شهید قاسم سلیمانی» مورد استقبال قرار گرفته و امکانات اولیه لازم برای اسکان آن‌ها فراهم شده است.

برنامه عملیاتی برای این زائران به‌گونه‌ای تدوین شده است که پس از استراحت، اقامه نماز و صرف وعده غذایی، کارت‌های شناسایی ویژه جهت حضور در مراسم را دریافت کنند.

در مرحله بعد، این افراد با استفاده از ناوگان اتوبوس‌رانی که پیش‌بینی و مستقر شده است، به سمت مشهد مقدس اعزام می‌شوند.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که فرآیند اسکان، پذیرایی و صدور مجوزهای شناسایی تاکنون به‌صورت منظم و بدون بروز اختلال یا مشکل لجستیکی پیش رفته است.

انتظار می‌رود تمامی زائران مذکور پس از طی مراحل پذیرش و انتقال، در مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس حضور یابند.

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