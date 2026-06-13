به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید احمد اقبال رضوی، نائب رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان، از شخصیت‌های مذهبی و اجتماعی پاکستان، در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، به تبیین نگاه ایشان نسبت به جایگاه پاکستان در جهان اسلام و ماهیت روابط ایران و پاکستان پرداخت.

شهید آیت‌الله خامنه‌ای؛ قلب و روح جهان اسلام

حجت الاسلام والمسلمین سید احمد اقبال رضوی با محکومیت شدید حملات جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل به ایران اسلامی، اظهار داشت: شهادت نفس زکیه؛ شهید حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای رضوان‌الله تعالی علیه را به ملت ایران و همه جهان اسلام تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

وی افزود: ایشان قلب و روح جهان اسلام و انقلاب بودند و شهادت ایشان خسارت بزرگی برای جهان اسلام و بشریت به شمار می‌آید. البته شهادت، زیبنده شخصیت‌هایی چون حضرت آقا بود.

حجت الاسلام اقبال رضوی با اشاره به دیدگاه رهبر شهید انقلاب درباره پاکستان، تصریح کرد: حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای، پاکستان را یکی از کشورهای مهم و تأثیرگذار جهان اسلام معرفی می‌کردند که از ظرفیت‌های عظیم دینی، مردمی و فرهنگی برخوردار است.

نائب رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان ادامه داد: در نگاه ایشان، پاکستان صرفاً یک همسایه برای جمهوری اسلامی ایران نبود، بلکه کشوری بود که به دلیل هویت اسلامی عمیق، پیوندهای تاریخی و فرهنگی با ایران و جایگاه ویژه در میان امت اسلامی، نقش مهمی در تحولات جهان اسلام ایفا می‌کند.

اسلام؛ مهم‌ترین پیوند میان ایران و پاکستان

وی خاطرنشان کرد: رهبر شهید انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که ملت پاکستان، اعم از شیعه و سنی، ملتی امتحان‌داده، متعبد، مقید به اسلام و محب اهل‌بیت علیهم‌السلام هستند و رابطه‌ای مستحکم و ریشه‌دار با آموزه‌ها و شعائر اسلامی دارند.

این روحانی برجسته پاکستانی افزود: از دیدگاه ایشان، این پایبندی دینی بزرگ‌ترین سرمایه پاکستان و عامل اصلی موفقیت و استحکام این کشور به شمار می‌آید. به همین دلیل، ایشان موفقیت دولت‌ها و مسئولان پاکستانی را نیز در گرو میزان دلبستگی آنان به اسلام و احترام به ارزش‌ها و شعائر اسلامی می‌دانستند.

حجت الاسلام اقبال رضوی ادامه داد: تأکید شهید امام سیدعلی خامنه‌ای بر برادری دو ملت ایران و پاکستان، فراتر از یک نگاه صرفاً دیپلماتیک و سیاسی در روابط دو کشور است.

وی توضیح داد: در رویکردهای متعارف سیاسی، روابط میان کشورها معمولاً بر اساس منافع مقطعی، ملاحظات اقتصادی، امنیتی و تحولات سیاسی شکل می‌گیرد و ممکن است با تغییر شرایط یا دولت‌ها دستخوش تغییر و تحول شود؛ اما در اندیشه شهید امام خامنه‌ای، رابطه ایران و پاکستان بر پایه پیوندهای عمیق اعتقادی، اسلامی، فرهنگی و مردمی استوار است.

رهبر شهید انقلاب، ملت‌ها را محور روابط ایران و پاکستان می‌دانست

نائب رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان تصریح کرد: ایشان بارها تأکید کرده‌اند که اسلام بزرگ‌ترین پیونددهنده روابط دو کشور است و ملت پاکستان، اعم از شیعه و سنی، برادر ملت مسلمان ایران به شمار می‌آید. این تعابیر نشان می‌دهد که از منظر ایشان، روابط دو کشور تنها همکاری میان دو دولت نیست، بلکه ارتباطی میان دو ملت مسلمان است که آرمان‌ها، ارزش‌ها و دغدغه‌های مشترک دارند.

حجت الاسلام اقبال رضوی افزود: در نگاه رهبر شهید انقلاب، مفهوم برادری به معنای همدلی، هم‌سرنوشتی و مسئولیت‌های متقابل در قبال مسائل جهان اسلام است. به همین دلیل، ایشان بر همکاری نزدیک ایران و پاکستان در موضوعاتی همچون فلسطین، کشمیر، وحدت اسلامی و مقابله با توطئه‌های دشمنان امت اسلامی تأکید می‌کردند. چنین همکاری‌ای برخاسته از یک رسالت مشترک اسلامی است، نه صرفاً یک مصلحت سیاسی زودگذر.

وی ادامه داد: تفاوت دیگر این رویکرد با نگاه صرفاً دیپلماتیک آن است که در دیدگاه شهید امام خامنه‌ای، ملت‌ها محور اصلی روابط هستند. ایشان بارها از ظرفیت‌های مردمی، ایمان دینی و محبت اهل‌بیت علیهم‌السلام در میان مردم پاکستان سخن گفته‌اند و این سرمایه‌های مردمی را ضامن استحکام روابط دو کشور دانسته‌اند.

نائب رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان خاطرنشان کرد: از این رو، حتی اگر برخی اختلافات سیاسی یا مشکلات مقطعی در روابط رسمی به وجود آید، پیوندهای عمیق مردمی و اعتقادی می‌تواند از آسیب دیدن اصل روابط جلوگیری کند و این مسئله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی تأکید کرد: شهید امام خامنه‌ای همواره نسبت به تلاش جریان‌های افراطی و عوامل بیگانه برای ایجاد اختلاف میان دو ملت هشدار داده‌اند؛ زیرا این جریان‌ها در حقیقت در پی تضعیف یک پیوند راهبردی و تمدنی هستند که ریشه در مشترکات اسلامی و تاریخی دو ملت دارد.

حمایت مردم پاکستان از آرمان‌های مقاومت ریشه در باورهای دینی دارد

حجت الاسلام اقبال رضوی در پاسخ به پرسشی درباره واکنش‌های مردمی در پاکستان پس از شهادت رهبر انقلاب اسلامی اظهار داشت: حوادث و اجتماعاتی که در مناطق مختلف پاکستان، به‌ویژه در شهرهای کراچی، اسلام‌آباد و گلگت‌بلتستان، در ارتباط با شهادت امام خامنه‌ای و دفاع از آرمان‌های اسلامی، وحدت امت، حمایت از محور مقاومت و ابراز عشق به رهبری شکل گرفت، نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از مردم پاکستان، به‌ویژه اقشار مذهبی، نسبت به مسائل جهان اسلام و شخصیت‌های برجسته دینی و انقلابی احساس تعلق و مسئولیت دارند.

وی افزود: پس از آنکه مرجع و رهبر عظیم‌الشأن ما به شهادت رسید، مردم پاکستان تلاش کردند انزجار و نفرت خود را نسبت به آمریکا و رژیم صهیونیستی ابراز کنند. این حضورها و فداکاری‌ها را می‌توان نشانه‌ای از پیوند عمیق فکری و عاطفی میان ملت پاکستان و آرمان‌هایی دانست که انقلاب اسلامی ایران همواره بر آن‌ها تأکید داشته است؛ آرمان‌هایی همچون استقلال، عزت اسلامی، حمایت از مظلومان، وحدت امت اسلامی و مقابله با سلطه‌طلبی.

نائب رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان ادامه داد: از منظر اندیشه رهبر شهید انقلاب، آنچه می‌تواند موجب نزدیکی بیشتر ملت‌های ایران و پاکستان شود، صرفاً روابط سیاسی و دولتی نیست، بلکه اشتراکات اعتقادی، محبت به اهل‌بیت علیهم‌السلام، دغدغه‌های مشترک نسبت به مسائل جهان اسلام و روحیه ظلم‌ستیزی دو ملت است.

حجت الاسلام اقبال رضوی تصریح کرد: هرگاه در این مسیر افرادی جان خود را فدا کرده‌اند، خون آنان به نمادی از ایثار و همبستگی اسلامی تبدیل شده و احساس برادری میان دو ملت را تقویت کرده است.

ایمان مشترک؛ پایه اصلی وحدت ایران و پاکستان

وی خاطرنشان کرد: بی‌تردید هرگونه فداکاری در راه ارزش‌های اسلامی، اگر در چارچوب وحدت امت و دفاع از حقوق مسلمانان باشد، می‌تواند سرمایه‌ای معنوی برای تحکیم روابط مردمی میان ایران و پاکستان محسوب شود.

این روحانی برجسته پاکستانی افزود: این سرمایه معنوی زمینه همکاری‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی گسترده را فراهم می‌سازد و مانع از آن می‌شود که توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان، پیوندهای عمیق دو ملت را تضعیف کند.

حجت الاسلام اقبال رضوی در پایان خاطرنشان کرد: از این رو، مهم‌ترین عامل وحدت میان ملت‌های ایران و پاکستان نه حوادث سیاسی گذرا، بلکه ایمان مشترک، محبت به اهل‌بیت علیهم‌السلام، آرمان عدالت‌خواهی و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت امت اسلامی است؛ عواملی که همواره مورد تأکید رهبر عظیم‌الشأن انقلاب بوده‌اند.

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