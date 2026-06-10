به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله علیرضا اعرافی در نشست شورای معاونین مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، با تأکید بر لزوم تبیین فرهنگ استقامت و رویارویی تمدنی با آمریکا، تصریح کرد: ورود به این کارزار بزرگ و استمرار حیات در آن، خود یک پیروزی عظیم است و امکان توقف یا بازگشت وجود ندارد.

آیت‌الله اعرافی با اشاره به ابعاد این پیروزی، آن را در دو وجه برشمرد:

اول اینکه ورود در این کارزار بزرگ و نبرد اصلی قدرت شیطانی دنیا که آمریکاست، خودش یک پیروزی بزرگ است.

دوم اینکه بعد از ورود به این جنگ، ما ماندیم، به حیاتمان، وجودمان و کیانمان ادامه دادیم.

به گفته مدیر حوزه های علمیه کشور این دو وجه پیروزی، فراتر از هر دستاورد مادی و میدانی است.

وی با تأکید بر اینکه این رشته پیروزی‌ها همراه با سختی و رنج است، گفت: استقبال از آنها مجاهدت بزرگ می‌طلبد. ملت ما و بزرگان ما همه بر این بزرگداشت این وضعیت ایستاده‌اند.

پیشگامی حوزه‌ها در میدان مبارزه

آیت الله اعرافی با قاطعیت هرگونه توهم توقف نبرد تمدنی با آمریکا یا بازگشت را مردود دانست و تصریح کرد: باید راه را ادامه دهیم و در میانه راه اصلاً امکان برگشت وجود ندارد. کسی که فکر توقف و برگشت کند، امکان‌پذیر نیست.

مدیر حوزه های علمیه کشور با ترسیم نقش حوزه‌های علمیه، خاطرنشان کرد: مدیریت و بخش‌های مختلف باید نماد روشن‌اندیشی، آینده‌نگری، مقاومت، فرهنگ ایستادگی، عزت، شرافت و کرامت اسلام، ایران، انقلاب، روحانیت و حوزه باشند. ما باید پیشگام، پیش‌آهنگ و نماد این استواری و ایستادگی و مقاومت در راه توحید باشیم. همه کسانی که در صحنه هستند، مرتباً باید آتش‌افشانی برای تداوم این مبارزه باشند تا دیگران نیز این روحیه را حس کنند. این خط پیش روی ماست.

محرم و صفر به اوج‌گیری روحیه جهادی و تبلیغی بینجامد

آیت الله اعرافی با اشاره به فرارسیدن ایام عزاداری محرم و صفر، بر ضرورت بهره‌گیری از این فرصت تأکید کرد و گفت: امسال شرایط ویژه‌ای داریم و از همین امروز برنامه‌ها به سمت محرم و صفر تنظیم می‌شود.

عضو فقهای شورای نگهبان یادآور شد: ظرفیت محرم و صفر و یاد و خاطره عاشورا باید به بهترین شکل در تداوم مبارزه و راهی که آغاز شده، به کار گرفته شود؛ همچنین روحیه جهادی و نگاه امید و شورآفرینی باید در این ایام به اوج برسد و با تدابیر گوناگون، زمینه همراهی و ماندگاری جوانان، جامعه و خانواده‌ها در این مسیر فراهم شود.

روح حضور در میدان و صحنه استمرار پیدا کند

آیت‌الله اعرافی تصریح کرد: باید روح حضور در میدان و صحنه استمرار پیدا کند. این خطوط اصلی است که همه باید قاطعانه بر آن بایستند و ادامه دهند و روحیه جهادیِ تبلیغی نیز باید در محرم و صفر به اوج خود برسد.

نکات راهبردی و ابلاغیه‌ای مهم به مراکز و مدارس علمیه سراسر کشور:

مدیر حوزه‌های علمیه همچنین در ابلاغیه‌ای به مراکز و مدارس علمیه سراسر کشور نکات و توصیه‌های راهبردی را تبیین و مطرح کرد که آن را در ادامه می‌خوانید:

ضمن تایید مصوبات و رویکردهای پیوستی، یادآوری می نمایم که: ما و شما در میانه کارزار عظیم حق و باطل و جنگ بزرگ تعیین کننده سرنوشت اسلام، ایران، انقلاب اسلامی، محور مقاومت و امت اسلام قرار داریم. سستی و انفعال از هیچ‌کس به ویژه از ما حوزویان به هیچ وجه پذیرفته نیست و به خاطر هرگونه قصور و تقصیر در پیشگاه خداوند قادر متعال مسئول خواهیم بود.

فرصت بی بدیل محرم و صفر و ایام نهضت عاشورایی و حسینی جلوی روی و پرچم های عاشورایی برافراشته است و هیئت ها و منبرهای حسینی در انتظار خیل عظیم علما و اساتید و طلاب و مبلغان و گروه‌های جهادی و تبلیغی است. نباید فرصت‌ها را از دست داد و بهانه‌ای برای کاهش حضور و تبلیغ جهادی تراشید.

اینک تداوم رستاخیز حضور مردم و برانگیختگی الهی ملت و ارتقای سطح آگاهی های ایمانی و انقلابی نسل جوان ما در ایران و منطقه به بعثت و رستاخیز حوزویان نیاز دارد و باید مجاهدانه در این میدان تاخت.

مراکز حوزوی و دستگاه‌های حوزوی و قم و مراکز اجتماع حوزویان باید هجرت جهادی و تبلیغی را پیشه کنند و در ادامه سه ماه نقش آفرینی میدانی روحانیت در کنار مردم، برای محرم و صفر بپاخیزند و با هدایت نهادهای فرهنگی و تبلیغی و قرارگاه بلاغ مبین در سراسر ایران نهضت حضور و تبلیغ ادامه و ارتقا یابد و برای خارج کشور و نیز اربعین خیزش عمومی و نهضت تبلیغی ضرورت دارد.

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