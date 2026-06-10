به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی سیاستها و محدودیتهای حکومت طالبان و دستگیری زنان در استان هرات، زنان و مردان شیعه این استان روز سهشنبه(۱۹ خرداد) با وجود اعمال سیاستهای سرکوبگرایانه، دست به تجمع اعتراضی زدند و انزجارشان را نسبت به بدرفتاری و بیحرمتی به خانوادهها، نشان دادند.
ماموران حکومتی طالبان در استان هرات طی روزهای اخیر با نقض حریم خصوصی و به دلیل تحمیل حجاب مورد نظرشان، دهها خانم را از مناطق مختلف هرات بازداشت کردهاند که این بازداشت شامل زنان شیعه نیز میشود.
هرچند وزارت امر به معروف حکومت طالبان دوبار به گونه رسمی چنین بازداشتها در استان هرات را رد کرده، اما سازمانهای بینالمللی از جمله یوناما و منابع موثق داخلی افغانستان تایید کردهاند.
افزون بر این، اظهارات اشخاص و ویدیوهایی از شهر هرات که در شبکههای اجتماعی منتشرشده، نیز نشان میدهد که ماموران امر به معروف طالبان در این استان با بدرفتاری، ضربوشتم علنی در خیابانها و دستاندازی به بانوان، آنها را بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال میدهند.
سرکوب و بازداشت زنان و مردان شیعه در استان هرات از سوی ماموران طالب بهطور بیسابقهای واکنشهای ملی و بینالمللی را به دنبال داشته است و بسیاری از سیاستمداران شیعه و سنی ضمن محکومکردن این بدرفتاریها، خواستار حفظ کرامت انسانی خواهران و جلوگیری از چنین رفتارهایی شدهاند.
عزت خواهران به گونه کامل حفظ شود
حامد کرزی، رییسجمهور پیشین افغانستان به ضربوشتم و بازداشت مردان و زنان معترض استان هرات واکنش نشان داده و ادامه این وضعیت را برای مردم افغانستان نگرانکننده خوانده است.
آقای کرزی شامگاه روز سهشنبه به گونه رسمی اعلام کرد که عزت و احترام همه مردم افغانستان به ویژه زنان باید به گونه کامل حفظ شود و زمینه زندگی با عزت و کرامت برای آنها در افغانستان فراهم شود.
وی که بارها مخالفت خود را با محدودیتهای طالبان نشان داده است، بار دیگر به صراحت افزوده است که جامعه افغانستان بیش از هر زمان دیگری به آرامش، همدلی و زندگی سرشار از دوستی نیاز دارد.
از سوی دیگر، محمد اسماعیل خان، استاندار سابق هرات و از رهبران جهادی در غرب افغانستان نیز در مورد این موضوع واکنش تند نشان داده و گفته است که افزایش آزار و اذیت خواهران در هرات و بازداشت گسترده آنها نه قابل تحمل است و نه قابل گذشت.
این سیاستمدار افغانستانی که خارج از کشورش به سر میبرد، روز سهشنبه هشدار داد: «تاریخ گواه است که هیچ حکومتی با زور، سرکوب و تحقیر مردم، راه به جایی نبرده و نخواهد برد.»
آقای اسماعیل خان در بخشی از پیام خود از خواهران خواسته است که علیه فشارهای جاری طالبان مقاومت کنند، زیرا این وضعیت پایدار نخواهد بود.
روند فروپاشی نظام مبتنی بر تبعیض شتاب بیشتری میگیرد
سرور دانش از سیاستمدارن برجسته شیعه و معاون سابق ریاستجمهوری افغانستان با اشاره به اعتراضات مسالمتآمیز هرات گفته است که در پی این اعتراضات بر حق شهروندان و به ویژه مردم آزاده و شجاع منطقه جبرییل در واکنش به فضای خفقان، بازداشتهای گسترده و برخوردهای غیرانسانی از سوی نیروهای طالبان صورت گرفته و بار دیگر به جای شنیدن صدای مردم از خشونت و سلاح برای خاموش ساختن مطالبات مدنی استفاده کردهاند.
آقای دانش با استناد به معلومات دریافتیاش، تصریح کرده که سرکوب اعتراضات روز گذشته به شهادت دست کم دو نفر و زخمی شدن دهها نفر منجر شده است.
این سیاستمدار شیعه که در حال حاضر در خارج افغانستان به سر میبرد، افزوده است: «این رویکرد سرکوبگرانه که هرگونه صدای مخالف را با گلوله پاسخ میدهد، نه تنها بیانگر ماهیت افراطی و ضد مردمی طالبان است، بلکه نشانهای آشکار از ضعف و هراس این گروه در برابر خواستهای مشروع و آزادیخواهانه مردم افغانستان به شمار میرود.»
به گفته سرور دانش، باور بر این است که خونهای به ناحق ریختهشده هرگز فراموش نخواهد شد و مبارزات آزادیخواهانه مردم افغانستان، روند فروپاشی نظام مبتنی بر تبعیض جنسیتی، قومی و مذهبی را شتاب بیشتر خواهد بخشید؛ تجربه تاریخ نشان داده است که سرکوب خواستههای مشروع مردم نه تنها به خاموشی اعتراضات منجر نمیشود، بلکه زمینههای نفرت عمومی و سقوط نظامهای استبدادی را فراهم میسازد.
علاوه بر این، واکنشهای گسترده دیگری از شخصیتهای سیاسی افغانستان، از جمله تادین خان اچکزی، فرمانده پیشین پلیس قندهار نیز این برخورد نیروهای حکومت طالبان را محکوم کرده و خشونت آنان را برای صلح، ثبات و برادری مردم افغانستان خطرناک دانستهاند.
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