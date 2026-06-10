به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه منطقه‌ای شهر ریازان روسیه، «میخائیل دوبروف» کشیش کلیسای انجیلی باپتیست را به دلیل اظهارات نفرت‌پراکنانه علیه مسلمانان و تحریک دشمنی مذهبی، به پرداخت ۱۰ هزار روبل جریمه نقدی محکوم کرد. این حکم بر اساس ماده ۲۰.۳.۱ قانون تخلفات اداری روسیه و پس از بررسی سخنرانی وی در یکی از مراسم عبادی این کلیسا صادر شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های روسی، دوبروف در جریان مراسم روز ۱۸ ژانویه سال جاری میلادی، اظهاراتی درباره مسلمانان مطرح کرد که بعدها در کانال «روتوب» وابسته به کلیسای مذکور منتشر شد. کارشناسان پرونده اعلام کردند که این کشیش در سخنان خود، مسلمانان را به اعمال خشونت علیه مسیحیان متهم کرده و مدعی شده است که آنان در پی نابودی مسیحیت هستند!

به گفته کارشناسان، دوبروف همچنین در این ویدئو از غالب بودن مسیحیت بر اسلام سخن گفته و نسبت به حضور مسلمانان در برخی کلیساهای تعطیل‌شده آلمان ابراز نارضایتی کرده است. وی در بخشی از سخنان خود مدعی شده بود که برخی کلیساهای بسته‌شده در آلمان به هتل تبدیل شده‌اند و در برخی دیگر مسلمانان گرد هم می‌آیند.

این پرونده در حالی مطرح می‌شود که مقامات روسیه طی سال‌های اخیر بر مقابله با مظاهر افراط‌گرایی و نفرت‌پراکنی مذهبی تأکید کرده‌اند. پیش از این نیز دادگاه‌های روسیه در چندین پرونده مشابه، افرادی را به دلیل انتشار مطالب یا اظهارات تحریک‌آمیز علیه پیروان ادیان مختلف به پرداخت جریمه یا سایر مجازات‌های قانونی محکوم کرده‌اند.

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