به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش روزنامه تلگراف نشان می‌دهد بحران بر سر نحوه مواجهه دولت بریتانیا با نفرت‌پراکنی ضد اسلامی تشدید شده است. این جنجال در حالی رخ می‌دهد که هم‌زمان فشارهای مالی شدیدی نیز بر دیگر نهادهای مذهبی مهم این کشور وارد شده است.

تصمیم یک کمیته دولتی برای کنار گذاشتن اصطلاح «اسلام‌هراسی» نگرانی جدی گروه‌های مسلمان و فعالان حقوق بشر را برانگیخته است. به گزارش تلگراف، خودداری دولت از تعریف رسمی نفرت ضد اسلامی می‌تواند با ایجاد گفتمانی که اسلام را با افراطی‌گری پیوند دهد، تبعیض علیه مسلمانان را توجیه کند و اعتماد میان جامعه مسلمان و دولت بریتانیا را به شدت تضعیف کند.

در همین حال، گزارش جداگانه‌ای حاکی است صدها کلیسای بریتانیا طی پنج سال آینده در معرض تعطیلی قرار دارند؛ زیرا هزینه‌های بی‌سابقه نگهداری ساختمان‌های تاریخی آن‌ها فشار شدیدی ایجاد کرده است.

طبق نظرسنجی بنیاد کلیساهای ملی، حدود ۲۰ درصد از ۳۶۰۰ کلیسای مشارکت‌کننده اعلام کرده‌اند که وضعیت ساختمان‌هایشان در پنج سال گذشته بدتر شده و تغییر سیاست مالیاتی دولت از جمله کاهش معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای پروژه‌های بزرگ مرمت، بار مالی این نهادهای مذهبی تاریخی را افزایش داده است.

**************

پایان پیام/ 345