به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «مارک رولز» ۵۷ ساله، اهل کشور ولز، کشیش کلیسای کاتولیک «سنت جان لوید» در شهر کاردیف به ارسال پیامهای اسلامهراسانه و نژادپرستانه در یک اتاق گفتوگوی نئونازی در فضای مجازی اعتراف کرده است.
وی که عضو گروه افراطی موسوم به «Aryan Reich Killers» بود و با نام کاربری «Skinheadlad1488» فعالیت میکرد، در گروه نئونازی پیامهایی حاوی توهین، تهدید و خشونت علیه مسلمانان و سیاهپوستان منتشر میکرد.
او در یکی از پیامها درباره «بمبگذاری در مساجد» سخن گفته و در پیامی دیگر نوشته بود: باید همه مسلمانان را به دار آویخت یا تیرباران کرد.
بر اساس گزارش دادگاه، رولز در ماههای مه و ژوئن سال ۲۰۲۴ از طریق اپلیکیشن تلگرام سه پیام تهدیدآمیز و توهینآمیز ارسال کرده است. وی روز پنجشنبه ۳۰ اکتبر (۹ آبان) به این اتهامات اعتراف کرد.
دادگاه او را به ۱۲ ماه خدمات اجتماعی، پرداخت جریمه ۱۹۹ پوندی و رعایت دستور رفتاری کیفری به مدت سه سال محکوم کرد.
سخنگوی کلیسای کاتولیک در ولز اعلام کرد که مارک رولز از زمان طرح اتهامات از انجام وظایف روحانی خود معلق شده و کلیسا تحقیقات داخلی درباره این پرونده را آغاز کرده است.
رولز پس از تحقیق پلیس ضدتروریسم درباره فعالیتهای راست افراطی در شبکههای اجتماعی شناسایی و بازداشت شد. او در پروفایل خود را «نوجوان نئونازی تنها» معرفی کرده و از تصویری با پرچم آلمان و شعار «راه راست، همیشه» استفاده میکرد.
دادستان پرونده تأکید کرد که پیامهای منتشرشده توسط رولز آشکارا «دارای محتوای خصمانه بر پایه مذهب و نژاد» بوده است.
با این حال، رولز در بازجوییها ادعا کرد که نژادپرست نیست و بهدلیل احساس تنهایی و داشتن گرایش جنسی به ایفای نقش، به گروههای راست افراطی پیوسته است.
سخنگوی کلیسای کاتولیک در پایان بار دیگر تأکید کرد که وی از زمان طرح اتهامات از فعالیت روحانی کنار گذاشته شده و تحقیقات کلیسا همچنان ادامه دارد.
کلیسای کاتولیک سالهاست که درگیر رسواییهای متعدد شده است که در مقامات کلیسا در پنهان کردن آن از چشم رسانهها مؤفق نبودهاند؛ اخیراً هم مقامات ایرلند از آغاز عملیات کاوش و شناسایی بقایای بیش از ۸۰۰ کودک در محوطه خانهای مخصوص مادران مجرد در شهر توآم این کشور خبر دادند؛ مکانی که تحت نظارت کلیسای کاتولیک اداره میشد.
..........
پایان پیام
نظر شما