به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرلشکر خلبان علی عبداللهی در پیامی به مناسبت نخستین سالگرد جنگ تحمیلی دوم، بر آمادگی کامل نیروهای مسلح کشورمان برای انجام عملیات‌های تاثیر محور و پاسخ کوبنده به هر تهدید دشمن تاکید کرد.

متن کامل پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی به مناسبت گرامیداشت نخستین سالگرد جنگ تحمیلی دوم بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در آستانه نخستین ۲۳ خرداد ماه، سالگرد آغاز دفاع مقدس ملت ایران در برابر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا، یاد و خاطره شهدای گرانقدر اقتدار ایران اسلامی، بویژه فرماندهان عالی نیروهای مسلح و مدافعان وطن که نام "سپهبدان شهید محمد باقری، غلامعلی رشید، علی شادمانی و حسین سلامی و سرلشکر امیرعلی حاجی‌زاده در آن می‌درخشد، را گرامی می‌داریم. آنان با حماسه ایثار و فداکاری خود، برگ دیگری بر تاریخ عزت، مقاومت و تاریخ‌سازی ایران مقتدر افزودند.

این نبرد نشان داد که ملت ایران در برابر تهدید و تجاوز، با وحدت، ایستادگی و تبعیت از رهبری معظم انقلاب و فرمانده کل قوا و توانمندی‌های نیروهای مسلح، ازحاکمیت، استقلال، امنیت و منافع ملی کشور دفاع می‌کند. و دشمنان با محاسبات غلط و متوهمانه خود، در دستیابی به اهداف شوم و شیطانی‌شان ناکام ماندند و با شکستی راهبردی و خفت‌وار مواجه شدند.

با گرامیداشت این دفاع مقدس و تاریخی، اینک در شرایط دفاع مقدس برابر جنگ تحمیلی امریکایی سوم؛ حضور گسترده و آگاهانه مردم در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح، بیعت با مقام عظمای ولایت و رهبری حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) و خونخواهی امام شهید(اعلیالله‌مقام‌الشریف) جلوه‌ای ماندگار از وحدت و انسجام ملی و پشتیبانی از مسیر مقاومت را شاهد هستیم که با گذشت بیش از ۱۰۰ شب حضور میدانی پرشور، با شکوه و قابل تحسین و ستایش، نقش مهم خود در تقویت قدرت بازدارندگی کشور را آشکار و در نگاه جهانیان تحکیم بخشیده است.

با سپاس به درگاه خدای بزرگ و تجلیل از خانواده‌های مکرم شهدا، جانبازان و ایثارگران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تأکید می‌شود: "نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل، هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، هرگونه تهدید علیه امنیت، استقلال و تمامیت سرزمینی کشور را با عملیات‌های تاثیر محور، دردناک و پشیمانکننده، قاطعانه پاسخ خواهند داد."

بی تردید، راه شهیدان عزت و اقتدار ایران اسلامی بویژه قائد شهید امت امام سیدعلی خامنه‌ای(قدس سره) ادامه خواهد یافت و پرچم استقلال، مقاومت و سربلندی این سرزمین، برافراشته‌تر از همیشه باقی خواهد ماند.

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء(ص)

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی

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