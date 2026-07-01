به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در اقدامی برای مقابله با موجهای نفرتپراکنی علیه مسلمانان در ایالات متحده آمریکا، نهادهای اسلامی این کشور از راهاندازی یک صندوق وقفی جدید چند میلیون دلاری با نام «وقف پایداری و حفاظت» خبر دادند.
براساس گزارش شبکه الجزیره، هدف از این اقدام، تقویت امنیت مساجد، مدارس و مراکز اسلامی آمریکا و همچنین فراهم کردن حمایت برای خانوادههایی است که در پی حملات علیه مراکز اسلامی در این کشور، آسیب دیدهاند.
اعلام راهاندازی این صندوق پس از حملهای صورت گرفت که در تاریخ ۱۸ مه گذشته، یک مرکز اسلامی در شهر «سندیگو» در ایالت «کالیفرنیا» آمریکا را هدف قرار داد. حملهای که به جانباختن ۳ مسلمان انجامید و بار دیگر نگرانیها درباره افزایش جرائم نفرتمحور و هدف قرار گرفتن اماکن مذهبی در آمریکا را افزایش داد.
کمبود منابع امنیتی در مراکز اسلامی
«ادوارد میچل» معاون مدیر شورای روابط اسلامی-آمریکایی (CAIR) در گفتوگو با شبکه الجزیره گفت که بسیاری از مؤسسات اسلامی در آمریکا با کمبود منابع مالی و تجربه لازم برای حفاظت از خود مواجه هستند.
او افزود: این صندوق به این مراکز کمک خواهد کرد تا در شرایطی که موجهای ضداسلامهراسی در حال افزایش است، بهترین شیوههای امنیتی را اجرا کنند.
میچل ادامه داد: این طرح با هدف افزایش توانایی این مؤسسات برای حفاظت از اعضای جامعه و ایجاد محیطی امن برای عبادت و آموزش راهاندازی شده است.
به گفته او، این وقف تنها محدود به تأمین مالی اقدامات امنیتی نیست، بلکه شامل برنامههای آموزشی نیز میشود که در ایالتهای مختلف آمریکا با مشارکت کارشناسان امنیتی و مسئولان سابق نهادهای اجرای قانون برگزار خواهد شد.
آموزش مقابله با تهدیدها و بحرانها
این آموزشها بر موضوعاتی مانند نحوه مقابله با تهدیدها، برنامههای تخلیه اضطراری، واکنش به حوادث خطرناک و همچنین بهروزرسانی دستورالعملهای ایمنی مساجد آمریکا و توزیع گسترده آن تمرکز خواهد داشت.
میچل هشدار داد که افزایش گفتمان ضداسلامی در آمریکا، یک خطر مستقیم محسوب میشود و چنین ادبیاتی میتواند به خشونت عملی تبدیل شود، همانطور که در چندین حادثه گذشته علیه مسلمانان، مساجد و مراکز اسلامی آمریکا مشاهده شده است.
معاون شورای روابط اسلامی-آمریکایی تأکید کرد مقابله با این پدیده نیازمند اقدامی دوگانه است اقدامی که هم شامل افزایش آگاهی عمومی و فشار اجتماعی و هم تقویت تدابیر امنیتی، باشد.
امنیت؛ اولویت اصلی مساجد آمریکا
از سوی دیگر، «عبدالرحمن کمال» امام یکی از مساجد در ایالت «ویرجینیا» آمریکا تأکید کرد که امنیت به یک اولویت اساسی برای مساجد این کشور، تبدیل شده است.
او گفت: احساس امنیت شرطی ضروری برای آن است که نمازگزاران بتوانند عبادات خود را با آرامش انجام دهند.
کمال افزود: وجود صندوقی ویژه برای حمایت از امنیت مساجد، اقدامی ضروری برای حفاظت از نمازگزاران، کارکنان و داوطلبان، بهویژه کودکان، به شمار میرود.
او تأکید کرد: حوادثی که در آمریکا و دیگر نقاط جهان رخ داده، ضرورت برخورد جدی با این تهدیدها را نشان میدهد. مقابله با نفرتپراکنی تنها مسئولیت یک نهاد خاص نیست، بلکه نیازمند همکاری گسترده برای جلوگیری از گسترش خشونت است.
تلاشی برای مقابله با نفرتپراکنی
متولیان این ابتکار معتقدند راهاندازی این وقف، پاسخی عملی به چالشهای رو به افزایش علیه مسلمانان آمریکا است و پیامی درباره اهمیت حفاظت از آزادی عبادت و تأمین امنیت همه اماکن مذهبی در شرایطی محسوب میشود که نیاز به هوشیاری و همکاری بیشتر میان نهادها و جامعه وجود دارد.
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