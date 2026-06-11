فشار فیفا برای آزادی خبرنگار فرانسوی در الجزایر همزمان با آغاز جام جهانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طبق گزارش خبرگزاری فرانسه (AFP)، فیفا به کریستوف گلیز اعتبارنامه رسمی جهت پوشش مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ (در آمریکا، کانادا و مکزیک) را اعطا کرده است؛ این در حالی است که او همچنان در زندان الجزایر به سر می‌برد. «جیانی اینفانتینو»، رئیس فیفا، در کنفرانس خبری پیش از آغاز مسابقات، با اشاره به وضعیت او گفت: «او با ما نیست، اما صندلی‌اش منتظر اوست.» وی ابراز امیدواری کرد که با صدور عفو ریاست‌جمهوری، گلیز بتواند مستقیماً در این تورنمنت شرکت کند.

سازمان «خبرنگاران بدون مرز» نیز این اقدام فیفا را حمایت بزرگی از این خبرنگار دانست که باعث برجسته شدن پرونده او در بزرگترین رویداد ورزشی جهان شده است.

ماجرا به می ۲۰۲۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که گلیز در حال تهیه گزارشی درباره باشگاه «شبیبه القبائل» بازداشت شد. دادگاه الجزایر او را متهم کرد که با افرادی دارای دیدگاه‌های جدایی‌طلبانه در منطقه القبائل ارتباط داشته و به همین دلیل به اتهام «تمجید از تروریسم» به هفت سال حبس محکوم شد.

نکته مهم حقوقی که اخیراً رخ داده، صدور حکم از سوی دیوان عالی الجزایر است. با انصراف گلیز از درخواست تجدیدنظر و رد درخواست دادستان کل، حکم وی اکنون قطعی شده است. طبق قوانین الجزایر، تنها محکومان قطعی هستند که می‌توانند مشمول «عفو ریاست‌جمهوری» شوند؛ بنابراین، اکنون مسیر قانونی برای آزادی او از طریق عفو فراهم شده است.

خانواده گلیز همچنان از مقامات الجزایر تقاضای آزادی او را دارند. مادر وی پس از ملاقات با پسرش اعلام کرد که او از نظر جسمی در وضعیت عادی است اما به دلیل حبس طولانی، احساس انزوا می‌کند. آخرین تصویر منتشر شده از او نیز نشان می‌دهد که وضعیت سلامت جسمی و روانی وی همچنان پایدار است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در هفته‌های اخیر، به دلیل پیگیری‌های کنسولی، تنش‌ها در روابط الجزایر و فرانسه نسبت به زمان صدور حکم، کاهش یافته و فضای دیپلماتیکی برای حل این پرونده ایجاد شده است.

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