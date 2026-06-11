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آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، هشدار داد که خاورمیانه به طور فزاینده‌ای به سمت بحرانی عمیق‌تر پیش می‌رود و پیامدهای آن فراتر از منطقه خواهد بود و تأکید کرد که آتش‌بس کنونی آتشِ کمتر است و نباید خطر تبدیل آن به آتش تمام عیار را نادیده گرفت.