به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، بامداد امروز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت خاورمیانه اعلام کرد که این منطقه به سمت بحران عمیقتری کشیده میشود.
وی افزود: هفته گذشته شاهد حملات گستردهتر و وخامت بیشتر اوضاع بوده است؛ جایی که آتشبس مانند یک آتشِ کمتر به شمار میرود.
دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد: نباید خطر آتشِ کمتر را که ممکن است به آتش تمام عیار تبدیل شود، کماهمیت جلوه داد.
گوترش در ادامه از همه طرفهای درگیر خواست تا برای راهحل دیپلماتیک تلاش کنند و گفت: دیگر حمله نکنید. دیگر بهانه نیاورید.
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