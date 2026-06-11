برگزاری دوره تخصصی تربیت‌ مربی حفظ موضوعی قرآن کریم در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس از برگزاری دوره تخصصی «تربیت مربی حفظ موضوعی قرآن کریم» خبر داد.
این دوره به صورت علمی، مهارتی و کارگاهی و با محوریت تألیفات استاد سید مهدی هاشمی برگزار میشود.
سرفصلهای این دوره شامل تعریف و تبیین حفظ موضوعی، اهمیت و ضرورت حفظ موضوعی، روشهای اصولی حفظ موضوعی، کتابشناسی تخصصی، مهارت نمایهزنی و موضوعیابی آیات، مهارت تدریس حفظ موضوعی و بررسی کارگاهی کتاب «با قرآن خوشبخت شوید» است.
شرایط شرکت در دوره عبارت است از: حداقل مدرک دیپلم، مهارت قرائت در حد تجوید سطح یک و حفظ حداقل یک جزء قرآن کریم.
زمان برگزاری دوره، روزهای زوج ساعت ۱۸ تا ۱۹ است و شروع آن از تیر ماه ۱۴۰۵ خواهد بود. به شرکتکنندگان گواهینامه از مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر اعطا میشود.
علاقهمندان برای ثبتنامه و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به نشانی اینترنتی quran.qhkarimeh.ir/s/lessons/ready?lesson_id=74X&grade_id=D&course_id=4B مراجعه کنند.
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