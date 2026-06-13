غدیر و مباهله باید در جامعه فریاد زده شود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین محمد سعیدی آریا طی سخنانی در حرم بانوی کرامت با اشاره به عید غدیر و مباهله اظهار داشت: عید بزرگ غدیر، عید هدایت و عید اکمال دین است و طبق روایت هیچ روزی مهمتر و عظیمتر از عید غدیر نیست و بزرگداشت این روز یک تکلیف اساسی است که آثار و برکات زیادی دارد.
وی افزود: دورهای در تاریخ وجود دارد که به دوره جاهلیت شهرت دارد و دورانی است که مردمان آن در پستترین شرایط اجتماعی زندگی میکردند و رسول خدا از ۴۰ سالگی تا ۶۳ سالگی اقدامات اصلاحی انجام دادند و مردمان عصر جاهلی را به مردمانی تبدیل کردند که اهل عبودیت شدند.
سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: نبی خدا در روز غدیر حضرت علی علیهالسلام را بهعنوان مولا و هدایت گر جامعه معرفی میکنند و حضرت را ادامهدهنده راه خودشان میدانند و اگر جامعه به این انتصاب ارزش نهاده بود پیشرفت زیادی میکرد.
سعیدی آریا تأکید کرد: در داستان مباهله در خصوص مسیحیان نجران و دعوت رسول خدا اختلاف پیش آمد که کار به مباهله کشید و طرفین منتظر مباهله بودند؛ رسول خدا اهل بیت خودشان را همراه خود به مباهله بردند که این اقدام مسیحیان نجران را به هراس انداخت و از مباهله انصراف دادند.
وی یادآور شد: حضرت علی علیهالسلام تربیتیافته دستان مبارک رسول خدا بودند و غصب خلافت ایشان ظلم بزرگی بود که در حق بشریت و عالم هستی شد و حضرت استخوان در گلو و خار در چشم مجبور به تحمل شدند.
استاد حوزه علمیه در ادامه گفت: جریان غدیر بعد از مدتی به فراموشی سپرده شد؛ چراکه عافیتطلبی، منفعتطلبی و همچنین سکوت حاضرین و خواص موجب پایمال شدن این حقیقت شد.
وی افزود: امروز هم باید مسئله غدیر و مباهله را با روشهای مختلف به همگان برسانیم و با عنوان شعائر دینی در جامعه ترویج نماییم.
سعیدی آریا تأکید کرد: جشنوسرورها باید در جامعه ظهور و بروز داشته باشد تا این اعیاد و وقایع مهم دینی به فراموشی سپرده نشوند به همین خاطر غدیر باید فریاد زده شود.
وی یادآور شد: عید مباهله نیز یک عید بزرگی است که باید به آن اهمیت داده شود؛ چراکه دشمنان میخواستند با صدای دینی صدای اهلبیت(ع) را در جامعه خاموش کنند.
سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: طبق روایت ولایت حضرت علی علیهالسلام قلعهی محکم الهی است و هر کس داخل این حصار شود از عذاب الهی در امان خواهد بود.
وی افزود: طبق فرمایش رسول خدا اگر خداوند برای قومی خیر بخواهد افراد عالم و فقهای آنان زیاد و جاهلانش کم خواهند شد و مردم علمای خود را تأیید میکنند و در کنار علمای خود خواهند ایستاد و اگر خداوند برای قومی شر بخواهد جاهلان آن قوم زیاد و فقهایش کم خواهند شد و تریبون به دست کمفهمان خواهد افتاد و زمانی که جاهل حرف میزند نیرو پیدا میکند و زمانی که فقیه حرف میزند تنها میماند.
سعیدی آریا یادآور شد: در داستان کربلا وقتی سیدالشهدا(ع) یاری طلبیدند تنها ماندند و مردم با دشمنان همراهی کردند؛ اما امروز در دورانی زندگی میکنیم که مردم پایکار فقیه زمان خودشان ایستادند و مقاومت کردند و از تسلط جاهلان بر مملکت جلوگیری نمودند.
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