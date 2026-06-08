به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، ساعاتی پس از ازسرگیری حملات متقابل میان ایران و رژیم صهیونیستی از دو طرف خواست فوراً به درگیری‌ها پایان دهند. تحولی که خطر بازگشت جنگ و فروپاشی آتش‌بس شکننده موجود را افزایش داده است.

براساس گزارش شبکه الجزیره، ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت که ایران و اسرائیل باید فوراً جنگ را متوقف کنند. او در این پیام توضیح بیشتری درباره جزئیات درخواست خود ارائه نکرد.

فشار واشنگتن بر تل‌آویو

رسانه‌های آمریکایی ادعا کردند که ترامپ طی روزهای اخیر فشار قابل توجهی بر رژیم صهیونیستی، وارد کرده تا حملات خود در لبنان را متوقف کند و زمینه برای دستیابی به توافقی گسترده‌تر با ایران فراهم شود.

گفته می‌شود این فشارها هفته گذشته و در جریان تماس تلفنی ترامپ با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به اوج خود رسیده است.

با وجود این، رژیم صهیونیستی روز یکشنبه برای نخستین بار از زمان اعلام طرح آتش‌بس لبنان از سوی آمریکا، حملاتی را علیه ضاحیه جنوبی بیروت انجام داد.

در واکنش به این حملات، ایران چندین موج حمله موشکی علیه اهدافی در سرزمین‌های اشغالی انجام داد. اقدامی که نگرانی‌ها درباره تأثیر آن بر مذاکرات میان تهران و واشنگتن را افزایش داد.

ترامپ: توافق همچنان امکان‌پذیر است

با وجود تشدید تنش‌ها، ترامپ تأکید کرده که دستیابی به توافق برای پایان دادن به درگیری همچنان امکان‌پذیر است.

او در گفت‌وگو با روزنامه فایننشال تایمز اظهار داشت: این اتفاق هیچ تأثیری بر توافق نخواهد داشت. تصمیم‌گیرنده من هستم. تمام تصمیم‌ها را من می‌گیرم. او (نتانیاهو) تصمیم‌گیر نیست.

تماس تلفنی با نتانیاهو

یک مقام رژیم صهیونیستی به خبرگزاری رویترز گفته است که ترامپ از باشگاه گلف شخصی خود در شهر بدمینستر ایالت نیوجرسی با نتانیاهو تماس تلفنی برقرار کرده است.

به گفته این مقام، این تماس حدود نیم ساعت به طول انجامیده، اما جزئیات بیشتری درباره محتوای گفت‌وگو منتشر نشده است.

پایگاه خبری آکسیوس نیز پیش‌تر به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود که ترامپ در این تماس از نتانیاهو خواسته از انجام حملات بیشتر خودداری کند، زیرا واشنگتن در آستانه دستیابی به پیشرفتی مهم در مسیر توافق قرار دارد.

پیشنهاد ترامپ به ایران

شبکه فاکس‌نیوز نیز به نقل از ترامپ گزارش داد که وی خطاب به ایران گفته است: پیشنهاد من به ایران این است: شما موشک‌های خود را شلیک کرده‌اید، همین کافی است؛ به میز مذاکره بازگردید و توافق را نهایی کنید.

زمینه تنش‌ها

از ۱۹ فروردین، میان تهران و واشنگتن نوعی آتش‌بس برقرار بوده است. این آتش‌بس پس از جنگی شکل گرفت که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ با حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز شد. جنگی که بیش از سه هزار شهید در میان شهروندان ایرانی برجای گذاشت.

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